以為是假人模特…台中大肚山「被遺忘的秘境」驚見女屍 巡山員嚇壞急報警

台中大肚山驚傳死亡案件，一名林務局人員今天下午到有「被遺忘的秘境」之稱的大肚山大草原執行巡山任務時，發現疑似有假人模特兒倒臥草叢中，近看竟是一具女屍，嚇得連忙報案。警方勘察後，初步排除外力介入，並報請台中地檢署相驗。

台中市警局烏日分局在今天下午獲報，有一名女子在大肚山瑞井步道附近的林地裡，已無生命跡象，立即封鎖現場，鑑識人員到場勘察，初步排除外力介入，並報請台中地方檢察署檢察官相驗。

據了解，事發地點位處大肚山極度偏僻的區域，不僅鄰近公墓墓區，一旁還有一座越野摩托車場，因鮮有人跡，有「被遺忘的秘境」，近年因能遠眺絕美天際線，在網路爆紅，但路徑隱蔽、雜草叢生，連白天都顯得陰森。

警方獲報後，立即到場拉起封鎖線採證。初步勘查，死者身上並無明顯外傷，現場也未發現打鬥或拖行痕跡。警方已全面清查近期失蹤人口，並報請台中地檢署檢察官會同法醫相驗。