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「支持大麻除罪化」明立法院旁集會遊行 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為了爭取大麻議題除罪化，社團法人台灣綠草安全教育協會明天將在立法院旁舉行「大麻除罪化」集會遊行活動，轄區北市警中正一分局公布相關交通管制措施，稱預計從當天上午8時起，針對濟南路一段等周邊路段實施車道管制，提醒駕駛人提早改道，避免塞車。

中正一警方指出，本次活動包含定點集會與遊行兩大部分，「定點集會」部分，自18日上午8時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街間）東西雙向全線車道將管制車輛通行，預計管制至當日晚間20時活動結束、完成撤場後，再視交通狀況開放通行。

至於「遊行路線」則預計於當日下午16時20分出發，具體路線如下：濟南路一段（集合後出發），左轉中山南路西側慢車道，直行景福門圓環西側外環道，左轉中山南路、貴陽街口北側行人穿越道，右轉中山南路東側人行道，直行自由廣場，迴轉中山南路東側慢車道，直行景福門圓環，左轉凱達格蘭大道，右轉公園路，右轉青島西路，右轉中山南路西側慢車道，左轉濟南路一段（解散）。

警方表示，為維護活動秩序與安全，將針對集會現場及遊行沿線實施彈性交通管制，並視現場參與人數與狀況，適時擴大周邊管制範圍。

針對公車通勤族，北市公共運輸處已協調業者配合改道，民眾若需查詢公車改道資訊，可電洽台北市公共運輸處或至官網查詢。

中正第一分局特別籲請駕駛人，屆時隨時收聽警察廣播電臺的插播路況報導，避開交通管制路段。行經相關區域時請務必提高警覺、減速慢行，並配合現場員警的指揮疏導，以共同維護交通順暢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

社團法人台灣綠草安全教育協會明天將在中正區舉辦集會遊行，呼籲大麻除罪化。圖／擷取自綠色浪潮 x 台灣草協臉書
社團法人台灣綠草安全教育協會明天將在中正區舉辦集會遊行，呼籲大麻除罪化。圖／擷取自綠色浪潮 x 台灣草協臉書

中正一警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
中正一警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

立法院 北市 大麻 集會遊行

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