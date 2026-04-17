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他到銀樓佯裝購金 趁店家轉頭搶走落跑…警高雄逮人送辦
高雄市48歲賴姓男子日前騎車到台南市永康區某間銀樓佯裝購金，卻趁店家不注意搶走4條金項鍊，再棄車逃回高雄及典當其中3條金項鍊，警方昨天逮捕到案，今天依搶奪罪嫌送辦。
台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，賴男14日晚上騎車到永康區大灣路某間銀樓佯裝購金，趁店家轉頭時，搶走總重逾7兩、市價超過新台幣100萬元的4條金項鍊，再騎車逃逸。
賴男逃離作案現場，先將機車棄於新市區，再搭火車逃回高雄；警方則在找到作案機車、鎖定賴男身分後，昨天下午在高雄市三民區某家電子遊藝場逮捕賴男，起出剩餘金飾及贓款約43萬元。
警方初步調查，賴男積欠債務數百萬元，缺錢甚急，才鋌而走險，從高雄騎車到台南作案行搶。警方將持續追查賴男是否有其他共犯。
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