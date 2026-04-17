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金門打造「自救先鋒」 T-CERT奪內政部特優、防災戰力全面升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，114年度整體成果獲內政部評定為「特優」，展現地方在防救災整備、民間動員及公私協力上的具體成果。

消防局指出，T-CERT制度核心在於培養民間第一時間應變能力，針對國家級重要場域、港區、機場、醫療機構、企業、社區及學校等單位，建立具備自助與互助能力的應變隊伍。當重大災害發生時，這些隊伍可在政府救援能量尚未全面到位前，先行投入初期應變，成為防救災體系的重要支撐。

目前金門已建置並培訓7支T-CERT隊伍，其中114年度完成料羅港、水頭港及民航站等3處關鍵設施的基礎訓練；115年度則進一步擴編，新增中華電信金城園區、金門醫院、塔山發電廠及中油金馬行銷中心等4支隊伍，將防災網絡延伸至通訊、醫療與能源等關鍵基礎設施。

消防局表示，既有3支隊伍預計於今年6月底展開移地實作訓練，並於7月至9月持續進行演練與驗證，強化實戰應變能力；新成立的4支隊伍也將同步接受系統性培訓，依內政部消防署訂定的六大分科課程進行訓練，預計7月完成基礎課程。

消防局強調，透過分階段訓練、跨單位演練與考核驗證機制，逐步提升各隊伍面對災害及突發狀況的即時反應能力，讓T-CERT在災害初期即能發揮關鍵作用，落實「自助、互助」精神。

消防局長呂英華表示，T-CERT的推動不僅是補強政府救災能量，更是建立全民防災韌性的關鍵，透過持續深化制度與專業培訓，可有效降低災害衝擊，在公部門救援抵達前守住第一道防線，確保民眾生命與財產安全。

金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，去年度整體成果獲內政部評定為「特優」。圖／縣府消防局提供
金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，去年度整體成果獲內政部評定為「特優」。圖／縣府消防局提供

金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，114年度整體成果獲內政部評定為「特優」，展現地方在防救災整備、民間動員及公私協力上的具體成果。圖／縣府消防局提供
金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，114年度整體成果獲內政部評定為「特優」，展現地方在防救災整備、民間動員及公私協力上的具體成果。圖／縣府消防局提供

金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，去年度整體成果獲內政部評定為「特優」。圖／縣府消防局提供
金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，去年度整體成果獲內政部評定為「特優」。圖／縣府消防局提供

金門 內政部

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