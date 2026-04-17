快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

刪預算惹不滿？褒忠鄉代遭毆打、住宅也被毀 對方家屬到場反控場面火爆

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣褒忠鄉民代表林一民疑因刪除公所清潔隊增員預算，本月14日晚間遭人闖入住所砸毀住宅並毆打，代表會主席陳良俊今天下午率領代表召開記者會說明事件始末，強烈譴責暴力，要求揪出幕後指使人，會中對方家屬也到場反控林一民先動手打人，場面一時火爆，警方將兩方支開才化解紛爭。

雲林地檢署表示，案發當天已找來十多人偵訊，訊後陳姓主要涉案人聲押獲准。

褒忠鄉代林一民說明案發情況指出，本月14日晚間約10時，一名不認識男子到家來質問「為何刪除清潔隊預算？」隨後就有約10多人持棍棒將住家門窗玻璃擊毀並毆打他和兒子，導致他眼和手部受傷，對方還撂下狠話「不要選」，讓他和家人心生畏懼，感謝警方快速將不法人員移送法辦。

議員蔡明水也到場聲援，同聲譴責暴力。主席陳良俊指出，監督預算是代表會天職，如果監督預算就被打或威脅，台灣民主法治何存，他強調，選舉將屆尤為敏感，希望檢調能揪出幕後指使人，還給民代安全問政空間。

會中對方家屬也到場，反控林一民先動手，被收押陳姓男子（45歲）的兒子指控當天他父親只是去問林一民有關清潔隊的事，即被林動手毆打，林的兒子也拿球棍打人，他是在得知父親被打才趕過去，事發當天他都在場，對方也打人，為何只收押他的父親，且一直不提供監視器佐證。

林一民兒子也趕來提出案發當天的手機錄影，指控陳和其兒子率多名男子到他家打人，頓時雙方你來我往，各說各話會場一度混亂，陳良俊請求警方維持秩序，警方將雙方隔開後才平息。

陳良俊指出，去年10月代表會基於鄉政財務拮据，公所卻一口氣提出增加清潔隊11名員額約一千萬元預算，被代表會刪除只留3名員額，可能因而引發後續暴力事件。

褒忠公所秘書陳秋真則指出，環境部因應地方清潔隊人力不足，由縣市政府訂定增員標準，公所依此標準，考量財政和實際現況需求將原本可提14人減至11人但全數刪除，後經覆議才保留3名，至於此事引發後續暴力，公所並不清楚，有待司法釐清。

雲林地檢署指出，陳姓男子經檢察官訊問後，認涉妨害秩序、傷害及毀損等罪，有勾串滅證之虞聲押獲准；其餘涉案人諭知交保。地檢署強調，九合一地方公職人員選舉將屆，對於任何涉及選舉暴力等不法行為，將嚴查、速辦，絕不寬貸。

本月14日晚褒忠鄉代指控遭人毆打，住家遭砸。記者蔡維斌／翻攝
本月14日晚褒忠鄉代指控遭人毆打，住家遭砸。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影

褒忠鄉代林一民今天和代表會召開記者會，指控刪預算竟遭人毆打住家被砸。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代林一民今天和代表會召開記者會，指控刪預算竟遭人毆打住家被砸。記者蔡維斌／攝影

本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝
本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影

本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝
本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉代林一民（右二）和代表會今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬（左一）也出面反控，氣氛一時火爆。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代林一民（右二）和代表會今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬（左一）也出面反控，氣氛一時火爆。記者蔡維斌／攝影

雲林

延伸閱讀

高雄國中生單車遭同學拆解當街被推打 同校生看熱鬧、動手學生下場曝

台中無照男酒駕撞死人落跑7分鐘 辯返家「大號」是正當理由

座車被裝追蹤器 李乾龍婉拒報案

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

相關新聞

他到銀樓佯裝購金 趁店家轉頭搶走落跑…警高雄逮人送辦

高雄市48歲賴姓男子日前騎車到台南市永康區某間銀樓佯裝購金，卻趁店家不注意搶走4條金項鍊，再棄車逃回高雄及典當其中3條金...

金門打造「自救先鋒」 T-CERT奪內政部特優、防災戰力全面升級

金門縣消防局推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」制度成效顯著，114年度整體成果獲內政部評定為「特優」，展現地方在防救災整備、民間動員及公私協力上的具體成果。

刪預算惹不滿？褒忠鄉代遭毆打、住宅也被毀 對方家屬到場反控場面火爆

雲林縣褒忠鄉民代表林一民疑因刪除公所清潔隊增員預算，本月14日晚間遭人闖入住所砸毀住宅並毆打，代表會主席陳良俊今天下午率領代表召開記者會說明事件始末，強烈譴責暴力，要求揪出幕後指使人，會中對方家屬也到場反控林一民先動手打人，場面一時火爆，警方將兩方支開才化解紛爭。

淡水社區傳女子墜樓 救護人員趕抵已無生命徵象

新北市淡水區水源街2段某大型社區今天下午1時52分驚傳墜樓，1名年約30歲女子倒臥社區圍牆外巷道，消防隊救護人員獲報到場檢視，已無生命跡象未送醫，警方隨即設置帷幕遮蔽並封鎖現場調查。

影／火氣大？2男下車扭打他遭強行推回車內 網譏：另類「塞車」

新北市泰山區新五路昨天下午大塞車，2名男子疑因行車糾紛下車扭打，廂型車灰衣駕駛先去挑釁休旅車黑衣駕駛，最後灰衣男被對方強行塞回廂型車，目擊民眾錄影貼網戲稱另類「塞車」。警方表示街頭打架可罰1萬8千元。

桃園男逛音響店偷手機 楊梅警不到二小時逮人

43歲陳姓男子昨天下午，到桃園市楊梅區一家音響店假裝問價錢，趁店家不注意偷走手機，警方獲報後調閱監視器，鎖定涉嫌人陳男身分，不到兩小時循線至楊梅區新成路，逮捕準備用餐的陳嫌並找回店家的手機，還查出他同一天上午涉及另一件手機竊盜案，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。