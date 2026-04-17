刪預算惹不滿？褒忠鄉代遭毆打、住宅也被毀 對方家屬到場反控場面火爆

雲林縣褒忠鄉民代表林一民疑因刪除公所清潔隊增員預算，本月14日晚間遭人闖入住所砸毀住宅並毆打，代表會主席陳良俊今天下午率領代表召開記者會說明事件始末，強烈譴責暴力，要求揪出幕後指使人，會中對方家屬也到場反控林一民先動手打人，場面一時火爆，警方將兩方支開才化解紛爭。

雲林地檢署表示，案發當天已找來十多人偵訊，訊後陳姓主要涉案人聲押獲准。

褒忠鄉代林一民說明案發情況指出，本月14日晚間約10時，一名不認識男子到家來質問「為何刪除清潔隊預算？」隨後就有約10多人持棍棒將住家門窗玻璃擊毀並毆打他和兒子，導致他眼和手部受傷，對方還撂下狠話「不要選」，讓他和家人心生畏懼，感謝警方快速將不法人員移送法辦。

議員蔡明水也到場聲援，同聲譴責暴力。主席陳良俊指出，監督預算是代表會天職，如果監督預算就被打或威脅，台灣民主法治何存，他強調，選舉將屆尤為敏感，希望檢調能揪出幕後指使人，還給民代安全問政空間。

會中對方家屬也到場，反控林一民先動手，被收押陳姓男子（45歲）的兒子指控當天他父親只是去問林一民有關清潔隊的事，即被林動手毆打，林的兒子也拿球棍打人，他是在得知父親被打才趕過去，事發當天他都在場，對方也打人，為何只收押他的父親，且一直不提供監視器佐證。

林一民兒子也趕來提出案發當天的手機錄影，指控陳和其兒子率多名男子到他家打人，頓時雙方你來我往，各說各話會場一度混亂，陳良俊請求警方維持秩序，警方將雙方隔開後才平息。

陳良俊指出，去年10月代表會基於鄉政財務拮据，公所卻一口氣提出增加清潔隊11名員額約一千萬元預算，被代表會刪除只留3名員額，可能因而引發後續暴力事件。

褒忠公所秘書陳秋真則指出，環境部因應地方清潔隊人力不足，由縣市政府訂定增員標準，公所依此標準，考量財政和實際現況需求將原本可提14人減至11人但全數刪除，後經覆議才保留3名，至於此事引發後續暴力，公所並不清楚，有待司法釐清。

雲林地檢署指出，陳姓男子經檢察官訊問後，認涉妨害秩序、傷害及毀損等罪，有勾串滅證之虞聲押獲准；其餘涉案人諭知交保。地檢署強調，九合一地方公職人員選舉將屆，對於任何涉及選舉暴力等不法行為，將嚴查、速辦，絕不寬貸。

本月14日晚褒忠鄉代指控遭人毆打，住家遭砸。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影

褒忠鄉代林一民今天和代表會召開記者會，指控刪預算竟遭人毆打住家被砸。記者蔡維斌／攝影

本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝

褒忠鄉代林一民今天召開記者會，指控刪預算遭人毆打住家被砸，當事對方的家屬也出面反控，氣氛火爆，警方趕緊將兩方隔開，才獲平息。記者蔡維斌／攝影

本月十四日晚褒忠鄉代住家遭砸並發生毆打，警方趕到現場處理。記者蔡維斌／翻攝