影／火氣大？2男下車扭打他遭強行推回車內 網譏：另類「塞車」

新北市泰山區新五路昨天下午大塞車，2名男子疑因行車糾紛下車扭打，廂型車灰衣駕駛先去挑釁休旅車黑衣駕駛，最後灰衣男被對方強行塞回廂型車，目擊民眾錄影貼網戲稱另類「塞車」。警方表示街頭打架可罰1萬8千元。

事發於昨天下午1時47分，通往國道1號五股交流道的新五路一如往常十分壅塞，堵在泰山區楓江路口停等紅燈民眾，在擁擠車陣中目擊這場紛爭，錄影貼網形容：塞車脾氣比較大，連人也被塞進車裡去了，另類的「塞車」！

林口警分局表示未接獲報案，調閱監視器查證發現，1輛小廂型車在楓江路口急停，穿灰衣的駕駛開門下車，走向前方休旅車理論，對方駕駛穿黑衣，一下車就開始互相拉扯扭打，最後黑衣男把灰衣男強行塞回廂型車，再走回休旅車，後來各自開走。

由於雙方的行為涉嫌違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人或互相鬥毆」，可處1萬8千元以下罰鍰。警方表示將通知2名駕駛到案說明，若經調查交通違規、違法行為屬實，依法裁處。

新北市泰山區新五路昨天下午大塞車，監視器拍到2名男子疑因行車糾紛下車扭打，廂型車灰衣駕駛先去挑釁休旅車黑衣駕駛，最後灰衣男被對方強行塞回廂型車。目擊民眾錄影貼網戲稱：另類「塞車」。記者林昭彰／翻攝