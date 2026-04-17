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桃園男逛音響店偷手機 楊梅警不到二小時逮人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

43歲陳姓男子昨天下午，到桃園市楊梅區一家音響店假裝問價錢，趁店家不注意偷走手機，警方獲報後調閱監視器，鎖定涉嫌人陳男身分，不到兩小時循線至楊梅區新成路，逮捕準備用餐的陳嫌並找回店家的手機，還查出他同一天上午涉及另一件手機竊盜案，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

網路平台也有民眾討論陳男偷手機案，有人留言說陳男稱得上是慣竊，常在楊梅地區行竊，先前帶著空球袋到一家撞球店裝客人，離開前還識貨看上老闆一支價值6位數的球桿，想要裝入球袋，幸好被店員發現制止。

楊梅警分局長吳傳銘表示，警方對於各類竊盜案件絕不寬貸，必定追查到底、迅速偵破，凡有違法情事，警方均將依法究辦。同時也提醒民眾提高警覺，若發現可疑人事物，請立即通報警方，共同維護社會治安。

陳男（左）到小吃店沒多久警方就追上來逮人。記者鄭國樑／翻攝
陳男（左）到小吃店沒多久警方就追上來逮人。記者鄭國樑／翻攝

竊盜 桃園 桃園地檢署

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