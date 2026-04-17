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豐原大貨車與機車碰撞 80歲女騎士送醫急救
台中市豐原區豐原大道今天發生車禍，大貨車與機車碰撞，80歲女騎士全身多處受傷，送醫急救中，肇事原因由警方調查中。
豐原警分局表示，今天上午10時26分接獲報案指稱，在豐原區豐原大道八段發生交通事故，警方隨即派員到場處理。
初步調查，48歲張姓男子駕駛營業大貨車，與80歲詹姓女子騎的機車，雙方皆沿豐原大道八段往中正路方向直行，貨車右側車身與機車左側車身發生碰撞。
警方依規定對貨車駕駛實施酒精濃度測試，顯示無飲酒情形；機車騎士部分，尚待醫院抽血檢測確認。女騎士身體多處受傷，目前已由救護人員送往醫院救治中。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，並移請交通警察大隊做進一步分析研判。
豐原交通分隊長林文斌呼籲，用路人駕駛車輛行經大型車輛周邊時應保持適當安全距離，避免併排行駛，或停留於大型車輛的盲區死角；若遇大型車輛轉彎時，駕駛人可暫停於其後輪後方適當位置，待大型車輛車輛通過後再繼續前行，確保行車安全。
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