桃園男雙龍吊橋失聯 搜救人員垂降115公尺深谷尋獲遺體

南投縣信義鄉雙龍瀑布附近16日深夜發生墜谷死亡案，南投縣消防局接獲通報，指桃園市邱姓男子在雙龍瀑布附近失聯且疑有輕生念頭，隨即動員警消與義消漏夜搜救，今天上午出動無人機鎖定位置並垂降115公尺深谷，發現邱男已明顯死亡，後續交由檢警相驗釐清死因。

南投縣消防局指出，16日深夜桃園市警察局通報後，勤務指揮中心立即派遣第三大隊信義分隊警消，並同步群呼動員義消，趕赴雙龍瀑布與雙龍派出所員警會合展開搜尋。搜救人員抵達後，在景區周邊進行地毯式搜索，並於附近尋獲邱男機車及其隨身包包，內有遺書。

警方調閱周邊監視器畫面，確認邱男於前一日自雙龍吊橋墜落。由於山區入夜後視線不佳，加上吊橋下方地勢陡峭、深谷斷崖地形險峻，首波搜救行動於今天凌晨3時48分暫停，改由分隊幹部與相關單位研擬翌日搜救策略。

今天上午9時，搜救人員再度進場，考量吊橋至溪谷落差高達115公尺，且溪床巨石遍布、地形崎嶇，先出動無人機進行空勘，透過影像回傳迅速鎖定目標位置。隨後由6名警消人員運用繩索技術，自吊橋垂降至谷底搜尋。

上午10時許，搜救人員於溪床兩塊巨石間發現邱男，經現場具醫護資格人員評估，確認已死亡多時。由於地形不利搬運，搜救小組使用SKED捲式擔架及繩索吊掛系統，結合橋面與地面人員協力作業，克服高度落差與體力負荷，於11時25分將遺體吊升至橋面。

全案後續交由警方鑑識人員及檢察官進行相驗，以釐清確切死因。消防局對此不幸事件表示遺憾，並呼籲民眾重視心理健康，若有情緒困擾或壓力，應尋求專業協助與支持，避免憾事發生。

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搜救人員於雙龍吊橋架設繩索，準備垂降115公尺深谷展開搜索。圖／南投縣消防局提供

搜救人員於雙龍吊橋架設繩索，準備垂降115公尺深谷展開搜索。圖／南投縣消防局提供