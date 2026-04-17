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跨年丟汽油彈報復 桃園男夜襲派出所縱火未遂遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

去年跨年倒數前夕，桃市警中壢分局普仁派出所大門外突遭丟擲汽油彈縱火，行凶男騎車逃逸。警調閱監視器，120分鐘後循線在2公里外公寓逮到褚男，只因不滿他案被逮所以報復，桃園地檢署依公共危險罪的放火燒毀現有人所在建築物未遂罪嫌起訴他。

起訴內容指出，35歲褚姓男子因不滿他案被普仁所員警逮捕，竟萌生報復之心，2025年12月29日凌晨0時30分，先後前往鶯歌區八德路某超商及加油站，分別購買毛巾、空瓶與20元92無鉛汽油，隨後將汽油裝入空米酒瓶，並以毛巾作為引線，製成具殺傷力的汽油彈。

同日凌晨1時20分，褚男騎機抵達桃園市中壢區中山東路的普仁派出所，無視派出所內仍有員警執行公務，於地下停車場入口處以打火機點燃引線，並將汽油彈朝建築物方向丟擲，現場瞬間引發火勢，褚男隨即騎車加速逃逸。

由於員警即時發現火警立刻處理，火勢並未波及派出所主建築物，幸未釀成嚴重災害，中壢警分局獲報後組成專案小組，迅速調閱周遭監視器影像鎖定嫌犯蹤跡，於凌晨3時40分，在褚男位於中壢新中北路的租屋處將他緝捕到案，現場扣得打火機及發票等證物；褚男對自己失序行為坦承不諱，警詢後依公共危險、妨害公務等罪送辦。

檢方調查，褚男製作汽油彈投擲至派出所，屬於對正在執行職務之公務員施以強暴脅迫行為，且同時著手放火燒燬現有人所在建築物，雖未造成實際延燒結果，仍構成放火未遂罪嫌，應從重的放火燒燬現有人所在建築物未遂罪論處。

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

35歲褚姓男子不滿因案遭中壢警分局普仁派出所員警逮獲，去年12月29日凌晨，先在鶯歌某超商買空瓶、毛巾，又到加油站買汽油，裝填成汽油彈，並於50分鐘後朝普仁所大門旁地下停車場車道口丟擲，所幸火勢及時撲滅，桃園地檢署依放火未遂罪起訴。圖／中壢警分局提供
35歲褚姓男子不滿因案遭中壢警分局普仁派出所員警逮獲，去年12月29日凌晨，先在鶯歌某超商買空瓶、毛巾，又到加油站買汽油，裝填成汽油彈，並於50分鐘後朝普仁所大門旁地下停車場車道口丟擲，所幸火勢及時撲滅，桃園地檢署依放火未遂罪起訴。圖／中壢警分局提供

褚男只因不滿曾遭逮，竟回頭丟汽油彈報復，遭桃園地檢署起訴。圖／中壢警分局提供
褚男只因不滿曾遭逮，竟回頭丟汽油彈報復，遭桃園地檢署起訴。圖／中壢警分局提供

褚男只因不滿曾遭逮，竟回頭丟汽油彈報復，遭桃園地檢署起訴。圖／中壢警分局提供
褚男只因不滿曾遭逮，竟回頭丟汽油彈報復，遭桃園地檢署起訴。圖／中壢警分局提供

桃園 中壢 縱火

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