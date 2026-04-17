北市北投小巴疑打滑自撞護欄 14高齡乘客受傷送醫

台北市北投區泉源路今天上午11點多發生公車撞擊事故，一輛大南客運小巴行經惇敘高工、文化博物館附近路段時，疑因車輪打滑失控，突朝路邊護欄撞擊，強大衝擊力造成車內17名乘客驚聲尖叫，其中14人受傷，緊急送各大醫院救治，所幸均無大礙。

北市警、消今天上午11點38分接獲報案，稱北投區泉源路發生公車車禍，隨即出動多輛救護車及救難人員趕赴現場，醫護人員抵達時，公車車頭受損，車內乘客飽受驚嚇，經初步清查，現場共17名乘客，其中14人擦挫傷。

據悉，受傷乘客年齡偏高，都至少60歲以上，所幸均意識清楚，無人失去呼吸心跳。救護人員現場進行初步包紮，採分流方式將14名傷者分別送新光、榮總、振興、陽明及淡水馬偕等醫院治療。