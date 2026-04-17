高雄中油林園廠狂噴火光冒濃煙 環保局證實空汙將開罰

高雄市林園區中油林園廠新三輕今天上午驚傳燃燒塔噴出火光及濃煙，廠區證實壓縮機突發跳車導致，高雄市環保局確認排放明顯粒狀汙染物，後續將依違反空氣汙染防制法最低裁罰10萬元罰鍰。

據了解，高雄市消防局今天近午11時36分接獲通報，中油林園廠區有巨大火光與黑煙直沖天際，廠方向消防局回報指出，由於新三輕廠區發生設備異常，為避免高壓易燃氣體無處宣洩引發工安危機，已依標準防護程序啟動燃燒塔緊急排放降壓，消防人車隨即在周邊警戒，現場無傳出人員傷亡。

高雄市環保局證實，建置的AI雲端監控系統，於今天上午11時28分即主動發現中油林園廠廢氣燃燒塔冒出明顯黑煙，經查確認肇因為該廠輕油裂解程序之冷媒壓縮機發生無預警跳車，導致大量製程廢氣排入燃燒塔，產生粒狀汙染物，後續將依違反空氣汙染防制法第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。