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桃園深夜火警祖孫3人受困 幸聽消防隊員這句話保命
桃園市大溪區介壽路昨天深夜11時住宅火警，消防局第四大隊接獲報案趕赴現場，一樓已經陷入火海及冒大量濃煙，屋內有3人受困，情況危急，幸處置快及時救出3人送醫後無大礙。
消防局昨天深夜接獲報案後，立即調派各式消防車11輛、救災人員30含義消4名趕赴現場。消防人員抵達時，發現一樓樓梯口火勢猛烈並伴隨大量黑煙，受困的一大兩小祖孫3人原先在2樓陽台待救，後因濃煙猛烈侵襲，被迫往3樓陽台移動避難。
救援過程中，現場消防人員不斷高聲引導受困民眾「關門避難」，民眾也冷靜配合，在移動至陽台後緊閉落地窗，此舉有效阻絕煙熱竄入，成功爭取寶貴待救時間。消防人員同步分三組入室搜救，順利將祖孫3人救出，並由救護車送醫觀察，所幸均無生命危險。
圳頂消防分隊提醒，民眾應於家中的各個起居空間設置足夠的「住宅用火災警報器」（住警器），並依空間特性選擇適當類型如廚房使用偵熱型、居室使用偵煙型，正確安裝，還要定期進行檢測與維護，確保火災初期能及早發揮警示作用。
第四大隊表示，此案能順利救援，除消防人員即時搶救，民眾具備正確的「關門待救」觀念也是關鍵因素。消防局特別提醒，火災發生時應謹記「小火快逃、濃煙關門」，如開門發現門外已充滿濃煙，應立即關門阻隔煙熱並對外求救，切勿冒然穿越濃煙逃生。同時也呼籲，居家環境應避免堆積雜物，以免影響逃生動線，並於各空間如居室、廚房及樓梯，設置住宅用火災警報器，以提早預警與及時避難，守護家人安全。
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