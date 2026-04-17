高雄林園中油新三輕燃燒塔狂噴火 疑似壓縮機跳車

高雄市林園區中油林園廠新三輕今天上午驚傳工安異常，廠區疑因「壓縮機跳車」導致系統異常，巨大的廢氣燃燒塔瞬間竄出猛烈火光與濃重黑煙，直沖天際，高雄市消防局證實已接獲廠區通報，目前正啟動燃燒塔進行緊急排放降壓，暫無傳出人員傷亡。

中油石化事業部通報證實，廠區內新三輕組丙烯壓縮機C-1501跳車原因查明中，目前啟用北區燃燒塔安全裝置。

據了解，中油新三輕廠區今天發生設備異常，主因為壓縮機無預警「跳車」停機，為避免管線內高速循環的高壓易燃石化氣體無處宣洩進而引發爆炸危機，廠方依據標準工安防護程序，立刻將系統內氣體導向廢氣燃燒塔燒毀。

由於瞬間排入的氣體量過於巨大，助燃蒸氣來不及與之充分混合，導致嚴重的燃燒不完全，現場不但火光衝天，更伴隨著大量碳粒形成的濃重黑煙與刺鼻異味。

高雄市消防局接獲通報後不敢大意，廠方則向消防局回報表示，目前啟用燃燒塔排放屬於標準的安全停損機制，現場情況仍在控制中。

不過，夾帶大量粒狀汙染物的黑煙與燃燒產生的巨大低頻轟鳴聲，宛如噴射機引擎運轉，已引起下風處林園、新園一帶居民的強烈恐慌與不滿。

高雄市環保局回應，目前已掌握中油新三輕情況。