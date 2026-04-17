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影／中油新三輕壓縮機跳車 高塔噴火濃煙直竄 中油查明中
高雄中油新三輕廠今天傳出壓縮機設備疑似異常，現場火焰自高塔噴出並伴隨大量黑煙，中油石化事業部稍早發出通報新三輕組丙烯壓縮機C-1501跳俥，原因查明中，目前啟用北區燃燒塔安全裝置。
據了解，該情況為製程中緊急洩壓燃燒、俗稱跳車所致，屬石化廠常見安全機制之一，用以避免設備壓力過高造成更大危險，廠方已啟動標準作業程序進行處置。
目擊民眾表示，火焰明顯、黑煙竄升，遠處即可看見，擔心是否發生爆炸或重大工安事故，現場狀況仍在控制中，初步未傳出人員傷亡。
環保與消防單位持續監測空氣品質與安全狀況，釐清是否有汙染外逸。後續事故原因與設備狀況，仍待進一步調查確認，目前火勢集中於塔頂燃燒，並未延燒至其他設施。
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