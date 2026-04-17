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楊梅區汽車音響店手機遭竊 他準備吃晚餐狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

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陳男當天下午進入該汽車音響店，佯裝客人購物，後續趁店家不備竊取手機。圖：翻攝自Threads@wcy_0219

桃園市楊梅區昨(16)日下午16時許發生竊案，楊新路一間汽車音響店將手機暫時放在桌上，竟遭一名佯裝是客人的男子順手牽羊，楊梅警分局獲報立即調閱監視器，鎖定43歲陳姓男子涉案，於2小時內將其查緝到案，找回失竊手機。不過，根據警方表示，陳男當天上午也有偷其他人的手機，且疑似已拿去變賣。

楊梅派出所說明，陳男當天下午進入該汽車音響店，佯裝客人購物，後續趁店家不備竊取手機，警方獲報後立即調閱監視器，鎖定涉嫌人身分，於晚間18時許警方循線至楊梅區新成路查緝，將準備用餐之陳男查獲到案，並尋回遭竊手機，全案依竊盜罪將嫌依法偵辦。陳男於當天上午亦有竊取他人手機，他向警方供稱手機已變賣，警方將持續追查偵辦。

楊梅分局長吳傳銘表示，警方對於各類竊盜案件絕不寬貸，必定追查到底、迅速偵破，凡有違法情事，警方均將依法究辦。同時也提醒民眾提高警覺，若發現可疑人事物，請立即通報警方，共同維護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅區汽車音響店手機遭竊 他準備吃晚餐狼狽落網

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