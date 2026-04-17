影／漁船大火沉沒6船員浪大難接駁 桃園艦搜尋失聯船長影像曝

基隆籍「全漁6號」漁船昨在彭佳嶼東北約131浬海域火燒船，船上6名外籍船員跳海由附近作業的友船「全漁36號」漁船及時救起，台籍張姓船長失聯。海巡桃園艦昨晚到達現場搜救，尚未尋獲，已施放海難測流浮標；因現場海象不佳，無法把6船員接駁到艦上，將視海象平穩再接駁。

海巡署北部地區機動海巡隊桃園艦昨晚11時抵達彭佳嶼東北約131浬案發海域，搜尋「全漁6號」失聯船長下落，但海象不惡劣，到今天仍未尋獲。目前搜救行動持續中，盡管現場海象不佳增加搜尋作業難度，海巡不放棄任何一絲希望，全力尋找失聯船長。

海巡署表示，案發後海巡署駐日聯絡官立即協調日方派遣艦艇救援，並調派桃園艦趕赴現場施放海難測流浮標（SLDMB），隨時掌握現場狀況及相關海域動態。

協助救人的「全漁36」友船船長表示，船上有6名獲救外籍船員，人員均安，因補給與鋪位有限，希望進行人員接駁。但因現場海象不佳，風力達5至6級、陣風8級、浪高約2公尺，桃園艦多次嘗試接駁，仍受限海況及船舶安全考量，未能順利完成。

基隆澳底海巡隊表示，經協調後，獲救船員暫安置於「全漁36」漁船並與桃園艦保持通聯，視海象平穩再行接駁：桃園艦持續於現場海域依搜救規畫執行搜尋任務。

海巡桃園艦昨晚到達現場搜救，到今天仍未尋獲，已施放海難測流浮標。圖／海巡署提供

海巡桃園艦昨晚到達現場搜救，到今天仍未尋獲，已施放海難測流浮標。圖／海巡署提供

海巡桃園艦昨晚到達現場搜救，到今天仍未尋獲，已施放海難測流浮標。圖／海巡署提供

海巡桃園艦昨晚到達現場搜救，到今天仍未尋獲，已施放海難測流浮標。圖／海巡署提供