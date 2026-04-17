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台61小客車、重機擦撞火花四射！騎士命大輕微擦挫傷

桃園電子報／ 桃園電子報

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張姓男子騎乘大型重型機車準備下交流道時，與另一名沈姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市大園區台61線北上29公里處14日晚間18時38分許，一名張姓男子騎乘大型重型機車行經北上29公里處，在準備下交流道時，與另一名沈姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，導致重機倒地擦出大量火花，所幸騎士僅受輕微擦傷，大園警分局獲報後立即趕往現場處理，詳細肇事原因尚待警方釐清。

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重機騎士輕微擦傷，雙方無酒駕情形。圖：讀者提供

大園警分局表示，張姓男子於14日，騎乘大型重型機車於台61線北上29公里處，欲下交流道時不慎與沈姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。警方獲報到場處理，並實施交通管制，重機騎士輕微擦傷，雙方無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

警方呼籲，開車上路應隨時注意路況，勿任意偏離車道，變換車道前應依規定使用方向燈，以免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】台61小客車、重機擦撞火花四射！騎士命大輕微擦挫傷

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