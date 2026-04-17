聽新聞
0:00 / 0:00
台61小客車、重機擦撞火花四射！騎士命大輕微擦挫傷
桃園市大園區台61線北上29公里處14日晚間18時38分許，一名張姓男子騎乘大型重型機車行經北上29公里處，在準備下交流道時，與另一名沈姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，導致重機倒地擦出大量火花，所幸騎士僅受輕微擦傷，大園警分局獲報後立即趕往現場處理，詳細肇事原因尚待警方釐清。
大園警分局表示，張姓男子於14日，騎乘大型重型機車於台61線北上29公里處，欲下交流道時不慎與沈姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。警方獲報到場處理，並實施交通管制，重機騎士輕微擦傷，雙方無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。
警方呼籲，開車上路應隨時注意路況，勿任意偏離車道，變換車道前應依規定使用方向燈，以免發生危險。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】台61小客車、重機擦撞火花四射！騎士命大輕微擦挫傷
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。