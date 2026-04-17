台61小客車、重機擦撞火花四射！騎士命大輕微擦挫傷

桃園市中壢區一輛小貨車今天早上9點多行經長興街，不明原因撞上同向推輪椅的移工，造成移工和坐輪椅的90歲婦人倒地，救護車趕到現場檢傷發現兩人都骨折，立即送醫，事故原因由中壢交通中隊釐清中。

2026-04-17 12:50