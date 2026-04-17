許多駕駛人在發生事故時，會驚慌、不知所措是很正常的。圖：警方提供

事故發生時，總是腦袋一片空白嗎？許多駕駛人在發生事故時，會驚慌、不知所措是很正常的，桃園市警察局就提醒民眾面對事故時的5件事情，並整理成5字口訣 「放、撥、拍、移、等」，一同掌握事故後的安全守則。

遇到單純車碰車、無人受傷事故，記得口訣「放、撥、拍、移、等」。圖：警方提供

警方說明，遇到單純車碰車、無人受傷事故，記得核心守則是「人沒事、車能動、快拍照、速移車」，並根據口訣「放、撥、拍、移、等」。放，在事故上游處放置故障標誌或其他明顯警告設施，提醒後方車輛能夠注意；撥，撥打110、119進行報警，必要時通報救護、消防單位協助，國道上請撥1968；拍，無人受傷且車子尚能行駛者，可拿起手機拍下全景，事故碰撞處及車損，為了有助定位，也應將地上標線等固定參照物拍進去；移，無人受傷，拍照完畢後，儘速移往不妨礙交通秩序之處所，迅速恢復順暢及確保自身安全；等，人員移動往路旁、路外，耐心等待員警抵達，千萬別站在路中間。

當事故類型為有人員受傷的事故類型，在定位方式上，除了依照口訣步驟「拍」進行拍照之外，應使用粉筆等可標繪工具，於現場進行定位，標繪車輛的四個車角或輪胎位置，如是機慢車應標繪機車輪胎半圓及手把，行人則請圈繪行人倒地的輪廓位置。

桃園交警大隊觀察到用路人有時不會隨車攜帶粉筆，製作了實用小物「隨車標繪筆」，也在包裝上標上了標繪方式，透過各個宣導場合分發給民眾，也再次提醒大家，事故發生時應該依照口訣加強現場警示、通報、定位、移置措施，二次事故現場往往都是最脆弱的，最後祝大家行車快快樂樂出門，平平安安抵達。

本文章來自《桃園電子報》。原文：發生車禍怎麼辦？警教5字口訣 保障權益與安全