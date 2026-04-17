快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

發生車禍怎麼辦？警教5字口訣 保障權益與安全

桃園電子報／ 桃園電子報

S 78962792 0
許多駕駛人在發生事故時，會驚慌、不知所措是很正常的。圖：警方提供

事故發生時，總是腦袋一片空白嗎？許多駕駛人在發生事故時，會驚慌、不知所措是很正常的，桃園市警察局就提醒民眾面對事故時的5件事情，並整理成5字口訣 「放、撥、拍、移、等」，一同掌握事故後的安全守則。

S 78962785
遇到單純車碰車、無人受傷事故，記得口訣「放、撥、拍、移、等」。圖：警方提供

警方說明，遇到單純車碰車、無人受傷事故，記得核心守則是「人沒事、車能動、快拍照、速移車」，並根據口訣「放、撥、拍、移、等」。放，在事故上游處放置故障標誌或其他明顯警告設施，提醒後方車輛能夠注意；撥，撥打110、119進行報警，必要時通報救護、消防單位協助，國道上請撥1968；拍，無人受傷且車子尚能行駛者，可拿起手機拍下全景，事故碰撞處及車損，為了有助定位，也應將地上標線等固定參照物拍進去；移，無人受傷，拍照完畢後，儘速移往不妨礙交通秩序之處所，迅速恢復順暢及確保自身安全；等，人員移動往路旁、路外，耐心等待員警抵達，千萬別站在路中間。

當事故類型為有人員受傷的事故類型，在定位方式上，除了依照口訣步驟「拍」進行拍照之外，應使用粉筆等可標繪工具，於現場進行定位，標繪車輛的四個車角或輪胎位置，如是機慢車應標繪機車輪胎半圓及手把，行人則請圈繪行人倒地的輪廓位置。

桃園交警大隊觀察到用路人有時不會隨車攜帶粉筆，製作了實用小物「隨車標繪筆」，也在包裝上標上了標繪方式，透過各個宣導場合分發給民眾，也再次提醒大家，事故發生時應該依照口訣加強現場警示、通報、定位、移置措施，二次事故現場往往都是最脆弱的，最後祝大家行車快快樂樂出門，平平安安抵達。

本文章來自《桃園電子報》。原文：發生車禍怎麼辦？警教5字口訣 保障權益與安全

車禍

延伸閱讀

台14線大貨車疑恍神追撞 撞上路燈維修作業車釀多人受傷

影／國道1號五股交流道火燒車 客貨車燒剩骨架

台61線4車連環撞化學品「乙酸甲酯」外洩 警消封路警戒

中壢老婦頻問路人「認識我女兒嗎？」 暖警及時伸援

相關新聞

高雄中油林園廠狂噴火光冒濃煙 環保局證實空汙將開罰

高雄市林園區中油林園廠新三輕今天上午驚傳燃燒塔噴出火光及濃煙，廠區證實壓縮機突發跳車導致，高雄市環保局確認排放明顯粒狀汙染物，後續將依違反空氣汙染防制法最低裁罰10萬元罰鍰。

影／中油新三輕壓縮機跳車 高塔噴火濃煙直竄 中油查明中

高雄中油新三輕廠今天傳出壓縮機設備疑似異常，現場火焰自高塔噴出並伴隨大量黑煙，中油石化事業部稍早發出通報新三輕組丙烯壓縮機C-1501跳俥，原因查明中，目前啟用北區燃燒塔安全裝置。

台61線4車連環撞化學品「乙酸甲酯」外洩 警消封路警戒

彰化縣伸港鄉台61線西濱快速道路北上161.9公里處，於今日凌晨發生一起涉及2輛小貨車與2輛化學槽車的追撞事故。事故造成3人受傷送醫，現場因其中一輛槽車載運之「乙酸甲酯」發生洩漏，目前台61線中彰大橋段南北雙向全線封閉中。

跨年丟汽油彈報復 桃園男夜襲派出所縱火未遂遭訴

去年跨年倒數前夕，桃市警中壢分局普仁派出所大門外突遭丟擲汽油彈縱火，行凶男騎車逃逸。警調閱監視器，120分鐘後循線在2公里外公寓逮到褚男，只因不滿他案被逮所以報復，桃園地檢署依公共危險罪的放火燒毀現有人所在建築物未遂罪嫌起訴他。

北市北投小巴疑打滑自撞護欄 14高齡乘客受傷送醫

台北市北投區泉源路今天上午11點多發生公車撞擊事故，一輛大南客運小巴行經惇敘高工、文化博物館附近路段時，疑因車輪打滑失控，突朝路邊護欄撞擊，強大衝擊力造成車內17名乘客驚聲尖叫，其中14人受傷，緊急送各大醫院救治，所幸均無大礙。

中壢移工推90歲輪椅嬤出門 2人遭同向小貨車撞骨折

桃園市中壢區一輛小貨車今天早上9點多行經長興街，不明原因撞上同向推輪椅的移工，造成移工和坐輪椅的90歲婦人倒地，救護車趕到現場檢傷發現兩人都骨折，立即送醫，事故原因由中壢交通中隊釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。