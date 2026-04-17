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影／逛完台大商圈趕公車 8旬婦甩開孫「闖紅燈衝入車道」被撞死

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

82歲謝姓婦人昨天晚上跟孫子逛台大商圈，要一起搭公車回家，孰料謝婦疑為了想早點搭上公車，趁車流空檔時，闖紅燈過馬路，沒想到綠燈直行的游姓男子開車閃避不及撞上，謝婦當場倒地沒有生命跡象，送醫不治。

中正二警方昨天晚上7點多獲報，羅斯福路三段與辛亥路一段口發生行人車禍，詢問了解，62歲游姓男子開車直行，撞上闖紅燈過馬路的謝婦，謝婦遭撞飛倒地，沒有呼吸心跳，送醫搶救約一小時仍不治。

警方調閱監視器畫面，確認是死者逕自闖紅燈，不過仍依規定把肇事的游男依過失致死罪嫌移送法辦；游男警詢時稱根本沒看到人，「婦人直接衝出來」。

警方在現場找到死者孫子，詢問了解，死者跟孫子一起逛台大商圈，2人正要穿越斑馬線至公車專用道搭公車回家，沒想到在路口等紅燈之際，死者疑想早一點搭上公車，趁車流空檔穿越車道，不慎被撞上。

游姓男子開車行經台大商圈，撞上闖紅燈穿越斑馬線的8旬婦人，吃上過失致死罪嫌。記者翁至成／翻攝
游姓男子開車行經台大商圈，撞上闖紅燈穿越斑馬線的8旬婦人，吃上過失致死罪嫌。記者翁至成／翻攝

監視器畫面可見，8旬婦人趁車流空擋「衝出」路口遭撞。記者翁至成／翻攝
監視器畫面可見，8旬婦人趁車流空擋「衝出」路口遭撞。記者翁至成／翻攝

游姓男子開車行經台大商圈，撞上闖紅燈穿越斑馬線的8旬婦人，吃上過失致死罪嫌。記者翁至成／翻攝
游姓男子開車行經台大商圈，撞上闖紅燈穿越斑馬線的8旬婦人，吃上過失致死罪嫌。記者翁至成／翻攝

事發路口。記者翁至成／翻攝
事發路口。記者翁至成／翻攝

車禍 車道 公車

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