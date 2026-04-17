台61線4車連環撞化學品「乙酸甲酯」外洩 警消封路警戒

彰化縣伸港鄉台61線西濱快速道路北上161.9公里處，於今日凌晨發生一起涉及2輛小貨車與2輛化學槽車的追撞事故。事故造成3人受傷送醫，現場因其中一輛槽車載運之「乙酸甲酯」發生洩漏，目前台61線中彰大橋段南北雙向全線封閉中。

彰化縣伸港鄉台61線西濱快速道路北上161.9公里處，於今日凌晨發生一起涉及2輛小貨車與2輛化學槽車的嚴重追撞事故，造成「乙酸甲酯」發生洩漏，目前台61線中彰大橋段南北雙向全線封閉。圖／讀者提供

警方指出，今凌晨2時36分，一名郭姓司機駕駛曳引車沿台61線北上行駛，不慎撞擊前方小貨車，強大撞擊力導致中央紐澤西護欄位移至南下車道。隨後一名孫姓司機駕駛化學槽車南下時因避讓不及撞擊護欄翻覆，並波及北上另一輛小貨車與曳引車。

彰化消防局接獲通報，現場共計3名男性傷者，意識均清楚，由救護車分別送往彰濱秀傳醫院、彰化秀傳醫院及梧棲童綜合醫院治療。經警方實施酒測，相關駕駛人酒測值均為零，排除了酒駕肇事可能。

由於翻覆之槽車載運物質為「乙酸甲酯」且有滲漏現象，消防局於凌晨3時11分派員趕抵，並出動消防機器人射水稀釋，防止災害擴大。另一輛槽車載運的「熔硫」則確認無外洩情形。

彰化環保局指出，環境部環境事故專業技術小組已於清晨到場支援監控，現場也調派2輛全吊吊車移槽，消防人員全程在旁戒護。

警方說，因現場化學品排除程序繁瑣，台61線中彰大橋段雙向封閉，禁止車輛進入。北上路段：車流由美港公路引導下平面道路，濱二路口禁止上台61線。南下路段：由工務段配合封閉。建議用路人提早改走台17線平面道路，避免進入事故受阻路段。

警方呼籲，目前事故現場仍持續排除中，請民眾配合交通管制並注意行車安全。詳細事故原因仍待調查。

彰化縣伸港鄉台61線西濱快速道路北上161.9公里處，於今日凌晨發生一起涉及2輛小貨車與2輛化學槽車的嚴重追撞事故，造成「乙酸甲酯」發生洩漏，環境部人員現場監測。圖／讀者提供

彰化縣伸港鄉台61線西濱快速道路北上161.9公里處，於今日凌晨發生一起涉及2輛小貨車與2輛化學槽車的嚴重追撞事故。事故造成3人受傷送醫。圖／讀者提供