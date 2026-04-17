陸企在台非法營運、挖角人才 2人被訴

全球市占率第二大的中國大陸伺服器大廠浪潮集團，未經經濟部投審會等主管機關許可，於二○一五年間在台違法成立台灣子公司「數字雲端」，非法擴展業務；再於前年成立浪潮美國子公司Aivres台灣地區研發中心，從事AI研發。新北地檢署昨依兩岸人民關係條例起訴數字雲端負責人陳怡貴、Aivres數位研發中心副總黃柏學。

身為中國大陸伺服器龍頭的浪潮集團，為爭取全球市場，二○一五年一月間來台設立子公司數字雲端（NUMBER MEDIA），資本額為一．○二億元，辦公室落腳板橋新板特區，積極自鴻海、廣達、緯創等公司挖角高科技人才。

檢調查出，陳怡貴涉嫌受浪潮集團指示，未經許可違法設立數字雲端，從事挖角高科技人才及機上盒研發、測試及應用等業務，員工薪資、營運費用則由浪潮香港子公司滙眾物聯網支付；數字雲端辦理商業登記時另涉驗資不實。

後來因中美關係交惡，浪潮集團被美方懷疑替解放軍製造先進伺服器，二○二三年遭美國列為貿易制裁黑名單。當時輝達（NVIDIA）和超微（AMD）都被美方關切與浪潮間的交易，一度傳出為此考慮停止出貨給浪潮。

二○二五年三月，美國商務部擴大進出口管制清單，將浪潮集團五家中國子公司及數字雲端列入黑名單，防止美國技術被中國用於提升經濟和軍事能力，及防堵藉由子公司規避制裁的漏洞。

浪潮為求突圍，同時考量數字雲端當初在台申請的業務項目未包括AI研發，早一步於二○二四年十月便指示黃柏學在台成立Aivres台灣地區研發中心，延續在台挖角高科技人才，從事AI伺服器等相關研發，員工薪資、營運等支出同樣由Aivres負責。