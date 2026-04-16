嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 跌倒無力起身...遭烈火活活吞噬

嘉義縣82歲張姓男子12日清晨在農舍旁燒廢棄木材，疑似不慎跌倒，趴在地上無力起身，活生生遭火舌吞噬，當天中午陳男兒子抵達農舍，才發現火光中有人影，找來警消滅火將人救出，但張男全身焦黑碳化，已明顯死亡。檢警初判為意外死亡，家屬對死因無意見。

據了解，陳男在前一天對兒子稱，他要到農舍整理環境，直到兒子中午前往農舍取物時，發現農舍旁起火，並在火堆中看見疑似人體，體型與父親相似，通報警消滅火。陳男兒子稱，父親身體狀況不佳，長期患有慢性疾病，曾多次跌倒送醫，可能沒有力氣跑。

警方表示，研判張姓老翁疑在焚燒木材過程中不慎跌倒，因年事已高無法自行起身，最終遭火勢波及喪命，身體明顯碳化，由檢察官進行刑事相驗，確認確切死因及相關細節。現場未見外力介入跡象，也無打鬥痕跡，初步排除他殺可能，研判可能為意外事故。

嘉義縣溪口鄉82歲張姓男子燒廢木釀悲劇，疑似跌倒無力起身命喪火窟。記者黃于凡／翻攝