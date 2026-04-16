金門首起盜墓案有內幕！新手賊自學鎖定陳顯墓一無所獲被逮

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」遭人破壞，陳氏族人於本月6日前往祭祖時發現墓塚遭挖掘，引發地方震驚。警方歷經多日地毯式偵查與影像比對，鎖定李姓男子涉案，並於昨日會同彰化縣警察局溪湖分局將人拘捕到案。整起案件從膠著到突破，辦案過程曲折，讓地方直呼不可思議。

這件金門首起盜墓案，警方在獲報後，第一時間立即進行現場勘查與採證，並擴大調閱數個月來周邊路口監視器影像，逐筆過濾分析，由於不知道具體遭破壞的時間點，線索有限，專案小組一度陷入瓶頸，只能從作案車輛、出入動線及工具特徵反覆交叉比對，逐步縮小範圍，最終鎖定李嫌行蹤。

辦案過程中一段插曲也引發議論，原本案情陷入膠著，但金門縣長陳福海於4月7日率員前往祭拜，向陳顯六郎公祈求儘速破案，隨後警方即在監視器畫面中發現關鍵線索，讓案情迅速突破，辦案人員也嘖嘖稱奇。

據了解，年約20多歲的李姓嫌犯無前科，長期賦閒在家，過去未曾到過金門，卻事前規劃盜墓行動，他不僅在台灣購買探針、洛陽鏟等專業工具，李嫌在2月間抵金後，還前往金寧鄉圖書館借閱《金門的古墓與牌坊》作為「工具書」參考，並逐一研究各古墓位置經多次場勘，最終選定人煙稀少的陳顯墓下手。

不過，辦案人員私下透露，嫌犯疑似「新手上路」，不僅挖掘洞口過大、未掌握技巧，甚至未做功課了解墓主背景；因為金門人大都知道，陳顯為忠臣清官，墓中原本就少有陪葬物，嫌犯疑似用鐵鏟破除墓龜表層花崗石片，向下挖掘，但由於整個墓塚結構由上往下分別為覆土層、三合土層、紅土層、含糯米的三合土層，因含糯米的三合土層質地堅硬，無法挖破，沒偷到東西就放棄挖掘。

對於是否有共犯？警方也研判，嫌犯應為單獨行動，因為作案工具中還有頭燈等，初步查證應該沒有共犯，並利用夜間掩護犯案。

案件偵破後，金門縣議會第二質詢小組議員蔡其雍、陳泱瑚、陳錦偉、洪鴻斌及王國代，在今天下午15點40分也特地前往金湖分局慰問專案小組，並與縣長陳福海一同頒發破案獎金，肯定警方辛勞。

陳福海表示，警方在短時間內破案，展現高度專業與效率，也讓原本因古墓遭破壞而人心惶惶的民眾，可以放下心中大石。他強調，未來將要求相關單位逐步在文化資產及古墓周邊重要路口建置監視系統，並在每年清明前後加強巡查，以防類似事件再度發生。

警方指出，本案雖僅墓體（墓龜）遭破壞，未有文物失竊，但已對文化資產造成損害，將依法嚴辦，並持續追查嫌犯是否涉及其他古墓案件。

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」遭人破壞，引發地方震驚。警方歷經多日地毯式偵查與影像比對，鎖定李姓男子涉案，並跨海到彰化將人拘捕到案。圖為警方展示洛陽鏟等作案相關工具。記者蔡家蓁／攝影

金湖分局長黃智銘也透露，辦案過程中案情一度陷入膠著，但金門縣長陳福海於4月7日率員前往祭拜，向陳顯六郎公祈求儘速破案，隨後警方即在監視器畫面中發現關鍵線索，案情迅速突破，讓辦案人員也嘖嘖稱奇。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左二）在今天下午15點多也趕赴金湖分局慰問刑大的辦案人員，並與議員頒發破案獎金，肯定警方辛勞。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」遭人破壞，引發地方震驚。警方在不到十日就宣布破案，頗受各界好評。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員蔡其雍（左二）、陳泱瑚（左三）、陳錦偉（右四）、洪鴻斌（左一）及王國代（右三），在今天下午也利用總質詢空檔，前往金湖分局慰問專案小組，並與縣長陳福海（左四）一同頒發破案獎金。記者蔡家蓁／攝影