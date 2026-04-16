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台14線大貨車疑恍神追撞 撞上路燈維修作業車釀多人受傷
南投縣仁愛鄉吳姓男子今天上午駕駛大貨車，往埔里方向行駛，疑未注意車前狀況，先後撞上仁愛鄉公所廂型車和高空作業車，導致3名修理路燈的公所員工受傷，幸好送醫後並無生命危險，詳細事故原因，正由警方調查釐清。
警方指出，今天上午10時10分，吳姓男子駕駛大貨車，從霧社往埔里方向行駛，行經台14線67.2公里處，吳男未注意彎道路段，直接追撞停放於路旁的廂型車。撞擊力道猛烈，廂型車再向前推撞，波及前方高空作業車，形成連環追撞。兩輛小型車車尾及車頭嚴重受損，零件散落路面，車輛幾乎緊貼擠壓在一線車道旁，山區道路因此一度通行受阻。
事故造成自小客車內3名乘客受擦挫傷，當場由救護人員送往埔里榮民醫院治療，所幸皆意識清楚，無生命危險。肇事的吳姓駕駛經酒測檢測，酒測值為零，排除酒駕情形。
仁愛鄉長江子信說，南豐村台14線67公里處路燈故障，公所接獲通報後，上午派遣道路養護隊人車前往檢查維修，4名員工修好路燈後，收拾好工具準備離開，未料突然遭大貨車撞上，造成員工受傷送醫。
當地居民表示，台14線是埔里和仁愛鄉重要道路，到山區彎道多、視線死角明顯，平時大車通行頻繁，一旦駕駛稍有不慎就容易釀禍，「尤其下坡路段速度如果沒控制好，反應時間很短」。
警方也提醒，山區道路坡度起伏大、彎曲狹窄，駕駛行經該類路段應減速慢行、保持安全距離，避免疲勞或分心駕駛，以降低事故發生風險，確保自身及其他用路人安全。
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