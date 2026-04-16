警方認錯！高雄運將收烏龍罰單 網評亂檢舉也該受罰

高雄1名計程車司機收到烏龍罰單，罰單內容指他「不依規定使用燈光」，但司機看罰單上所附照片，明明大燈開著，質疑為何還遭開罰。警方今天下午承認舉發有誤，將請裁決機關撤銷罰單。

這名計程車司機在2月28日晚間，開車路過高雄市鳥松區澄清路與本館路口，遭民眾拍照檢舉沒開大燈，高雄市警仁武分局附上照片，對司機開出罰款1200元的罰單。

司機收到罰單，見照片「車頭燈明顯有光」，電話詢問警方，警方卻說他沒開大燈，令他氣結，將罰單貼網，表示「這張單是在考驗我的智商，還是您的視力？」、「檢舉魔人無知，難道製單的分局也跟著瞎？」

司機的貼文也立即引來不少人批評。有人認為「憑什麼被亂檢舉，還要花時間還自己清白」、

「申訴要請假，浪費時間，開單警員不痛不癢」，還有人留言，開單警員應記警告，亂檢舉的人也該受罰。

仁武警分局獲悉，向原車廠求證後，確認計程車確實依規定開啟大燈，承認舉發有誤，已主動函請裁決機關撤銷該舉發通知單，並對造成駕駛人不便，表示深感抱歉，將持續加強教育訓練及落實辦理交通違規舉發審核機制，以建立交通執法公信力。