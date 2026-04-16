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伺服器全球第二...陸企浪潮集團違法來台挖角高科技人才 台2高層起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署檢察官林承翰查出，全球市占率第二大的中國大陸伺服器大廠浪潮集團，涉嫌未經經濟部投審會等主管機關許可，於2015年初涉嫌違法來台成立台灣子公司「數字雲端」，非法從事AI研發業務，另違法成立浪潮美國子公司Aivres台灣地區研發中心，延續業務活動，今依涉犯兩岸條例起訴數字雲端負責人陳怡貴及Aivres數位研發中心副總黃柏學。

身為中國大陸伺服器龍頭的浪潮集團，為搶食中國大陸以外市場，2015年1月間，來台設立子公司數字雲端（NUMBER MEDIA），資本額為1.02億元，並將辦公室落腳於與板橋大遠百同棟大樓的新板特區，積極挖角鴻海、廣達、緯創等高科技人才。

檢方查出，陳男涉嫌受浪潮集團指示，未經許可違法設立數字雲端，從事挖角高科技人才及機上盒研發、測試及應用等業務，公司員工薪資、營運費用則由浪潮香港子公司滙眾物聯網支付。另查出數位雲端辦理登記時涉嫌驗資不實。

2024年10月，浪潮又指示黃男在台成立Aivres台灣地區研發中心，延續在台挖角高科技人才，招募員工從事AI伺服器的相關研發工作，員工薪資、營運等支出則同樣由Aivres負責。

全球市占率第二大的中國大陸伺服器大廠浪潮集團，涉嫌違法來台成立台灣子公司「數位雲端」及浪潮美國子公司Aivres台灣地區研發中心，從事業務活動，新北檢今依涉犯兩岸條例起訴數位雲端負責人陳怡貴及Aivres數位研發中心副總黃柏學。圖／翻攝自浪潮官網
全球市占率第二大的中國大陸伺服器大廠浪潮集團，涉嫌違法來台成立台灣子公司「數位雲端」及浪潮美國子公司Aivres台灣地區研發中心，從事業務活動，新北檢今依涉犯兩岸條例起訴數位雲端負責人陳怡貴及Aivres數位研發中心副總黃柏學。圖／翻攝自浪潮官網

美國 緯創 兩岸條例 雲端

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