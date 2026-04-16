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影／基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救船長失聯 搜救畫面曝光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍「全漁6號」漁船今清晨5時許在釣魚台東北方約77浬不明原因失火並沉沒，船上6名外籍船員跳海由附近作業的友船「全漁36號」漁船及時救起，均無大礙，但1名台籍張姓船長失聯，海巡桃園艦趕往搜救。

海巡署艦隊分署今天清晨5時許接獲通報，基隆籍「全漁6號」漁船於釣魚台東北方約77浬處不明原因失火，船體冒出大量黑煙，火勢相當大，船員無法滅火，船上6員外籍船員跳海逃生，船體隨即陷入火海。

北部地區機動海巡隊副隊長蘇振義說，當時在附近作業的友船「全漁36號」漁船發現後趕至現場救援，船上6名外籍船員都被及時救起，均無大礙，但62歲台籍張姓船長失聯，「全漁36號」仍在現場搜救。

海巡署啟動應變機制並調派北部地區機動海巡隊桃園艦緊急出勤，預計今晚10時抵達事故現場，投入搜救行動，並持續與現場「全漁36號」漁船保持聯繫，掌握搜尋進度及周邊海域狀況。

基隆澳底海巡隊表示，海巡同步通報國家搜救指揮中心協調日方共同協處，全力投入失聯船長搜救作業。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，目前正在全力搜救失聯船長，漁會也廣播請附近船隻提高警覺、協助，並注意航行及作業安全。該船以往出海漁獲以小卷及透抽為主，起火原因還要了解。

基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝
基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝

基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝
基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝

基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝
基隆籍漁船火燒沉沒6船員獲救，船長失聯，搜救畫面曝。記者游明煌／翻攝

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