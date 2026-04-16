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影／國民黨副主席座車疑遭裝追蹤器 方仰寧：專案小組報檢方指揮偵查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭裝追蹤器，今天又傳出李曾收到恐嚇信，新北市警局長方仰寧今天下午舉行記者會表示，新北市刑大已會同刑事局成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵查釐清相關案情。

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭人安裝追蹤器案，新北市警局獲悉後十分非常重視，昨由副局長林武宏第一時間致電，主動關心並表示要受理報案、檢測座車安全及提供人身安全維護等相關服務，但李乾龍則表示，暫無報案及相關需求。

市警局長方仰寧為求周延，今天上午10時30分，再指派副局長林武宏再與李乾龍會面，就相關案情細節及後續維安需求進行充分溝通，徵詢協助人身安全維護意見，李仍婉拒表示無需人身、車輛及住居所安全維護等協助，李僅提供疑似追蹤器及含鈕扣型電池的影像照片，聲稱該物品早已丟棄無蹤，並拒絕透露恐嚇信案情及報案意願。

方仰寧表示，為捍衛執法尊嚴，堅守社會正義防線，刑事局已指派第四大隊專責協助市刑大及三重警分局結合刑事局科技偵查專業與資源，針對案件跡證進行全方位過濾分析，視案情報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，希望透過司法程序確保調查公正性與透明度，並針對相關物證進行嚴謹查證，儘速釐清事實過程。

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭裝追蹤器，新北市警局長方仰寧今表示，會同刑事局成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵查釐清相關案情。記者王長鼎／攝影
國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭裝追蹤器，新北市警局長方仰寧今表示，會同刑事局成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵查釐清相關案情。記者王長鼎／攝影

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭裝追蹤器，新北市警局長方仰寧今表示，會同刑事局成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵查釐清相關案情。記者王長鼎／攝影
國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭裝追蹤器，新北市警局長方仰寧今表示，會同刑事局成立專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵查釐清相關案情。記者王長鼎／攝影

國民黨副主席李乾龍（右二）今天上午前往新北市議長蔣根煌服務處，與新北市警局副局長林武宏（左二）等人進行會面，李乾龍十分感謝警方關心，因事過境遷也堅決不報案。圖／警方提供
國民黨副主席李乾龍（右二）今天上午前往新北市議長蔣根煌服務處，與新北市警局副局長林武宏（左二）等人進行會面，李乾龍十分感謝警方關心，因事過境遷也堅決不報案。圖／警方提供

國民黨 刑事局 恐嚇

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