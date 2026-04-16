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台南新光三越小西門瓷磚掉落 女子被砸輕傷

中央社／ 台南16日電

台南新光三越小西門室內昨天發生裝飾瓷磚掉落，1名女子被砸中輕傷，當事人事後在網路社群發文，新光三越今天表示，當時已協助處理傷口，後續將再致電關心。

這名女子在社群平台threads發文指出，昨天下午在台南新光三越小西門「大鍋頭」門口聊天時，突然手上一震，飲料瞬間噴滿地，低頭一看才發現是牆面裝飾瓷磚掉下來，直接砸到手和大腿，出現瘀血和小傷口，若是打到頭或現場有小朋友經過，後果不堪設想。

女子表示，百貨公司雖帶她到醫務室擦藥，但晚上關心電話聽到目前傷口還好，竟開口就說要「結案」，感覺處理得有點太草率。

台南市警局第二分局說，未接獲新光三越小西門相關事件報案。

新光三越告訴中央社記者，當下第一時間協助當事人到醫務室處理傷口，隨後巡檢現場其他裝潢和瓷磚，安全無虞，新光三越將再致電關心當事人。

台南 新光三越

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