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影／北市女開Mini Cooper闖紅燈 1車擦撞衝進捷運工地
劉姓女子今天開Mini Cooper行經北市中山區敬業三路，孰料疑沒注意燈號，竟直接闖紅燈，當時路口由蔡姓男子駕駛的休旅車高速通過，2車擦撞，蔡男的休旅車直接飛出、側翻橫躺路邊。警方獲報趕抵，確認雙方沒有酒駕、毒駕情事，依交通車禍事故處理。
監視器畫面曝光，只見劉女開的車緩慢闖紅燈、經過路口，而蔡男駕駛的車輛飛快通過，不慎擦撞闖紅燈的劉女車頭，因此失控、撞入捷運施工圍籬。
中山警方今天早上10點55分獲報，劉女（53歲）開車沿敬業三路北往南行駛時，與另一輛沿樂群三路東往西行駛的休旅車在路口發生碰撞，釀蔡男（42歲）車輛翻覆，並波及捷運施工圍籬。
警方指出，雙方均表示不需送醫，經查雙方酒測值均為0，毒測結果也是陰性。
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