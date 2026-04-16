李乾龍座車疑遭安裝追蹤器！「安裝價格不一 」 實際體驗者：有效好用

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭人安裝追蹤器，位置在車輛後方向燈處，引發外界關注。台北市蔡姓刑事小隊長指出，這種GPS追蹤器俗稱「豆子」，最常見是徵信業者受託要抓姦，或出於其他目的要掌握行蹤，由於派人跟監有跟丟及疲累風險，因此將追蹤器安裝車子底盤或輪框內，直接掌握對方行蹤最為輕鬆與保險，不管出於什麼目的的安裝，都是要監視目標去哪或和誰接觸。

台北市王姓女子的前男友，因為曾拿走她兩百萬元，但前男友卻避不見面，就算找到人也說沒錢可還，她因此透過友人找上熟識的徵信業者，以一個月三萬元價格，在前男友車輛安裝「豆子」，希望掌握前男友行蹤；王女說徵信業者每天會給她行蹤圖，前男友只要開車出門，她就知道去向，同時徵信業者還會佯裝路人，以密錄器拍下前男友出沒地點或接觸對象的影像。

王姓女子說，當時徵信業者將「豆子」安裝在車輛的底盤內，每兩個星期要更換一次電池；王姓女子說，她第一次找上徵信業者做事，在監視行蹤方面，她覺得相當好用，她笑著說看到前男友在街上影像，對方毫不知情自己被跟蹤，感覺真的很奇妙。

蔡姓小隊長坦承自己認識徵信業者，根據他的了解，找徵信業者裝「豆子」的價格，取決於想要什麼樣服務，如果是全天候找人跟監外加裝設追蹤器的全包套餐，一個月可能會開到10到30萬元價格；小隊長解釋，裝「豆子」只是知道對象去哪，但要知道對象和誰接觸，就必須派人跟監側錄影像。

如果是全天候跟監，至少要有兩到三組人輪班，雇主必須負擔食宿、交通費用，這還不包括如果露餡時，未來吃上妨害秘密官司的律師費用，因此價格相當不一定，要看雇主想要什麼樣的服務，及與徵信業者間的接洽內容，當然如果是與徵信業者有交情，價格可以更便宜，又或者只安裝追蹤器，知道對方行蹤，不派人跟監，價格就不會這麼貴。

蔡姓小隊長說，如果想要不被追蹤，有GPS遮斷器可以反制，但他認為最安全的反制方法，還是去修車廠吊起車輛翻找，才是最保險的方式，因為更專業的追蹤器，也出現抗干擾偵測功能，不是百分百有效，不如將車拉到修車廠，修車廠老闆最清楚車輛構造，也知道追蹤器可能安裝位置，直接在車體翻找最有效果。