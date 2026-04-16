疑8旬翁趴火堆遭燒死 嘉義檢警相驗無外力介入

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭人安裝追蹤器，位置在車輛後方向燈處，引發外界關注。台北市蔡姓刑事小隊長指出，這種GPS追蹤器俗稱「豆子」，最常見是徵信業者受託要抓姦，或出於其他目的要掌握行蹤，由於派人跟監有跟丟及疲累風險，因此將追蹤器安裝車子底盤或輪框內，直接掌握對方行蹤最為輕鬆與保險，不管出於什麼目的的安裝，都是要監視目標去哪或和誰接觸。

2026-04-16 14:55