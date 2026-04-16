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疑8旬翁趴火堆遭燒死 嘉義檢警相驗無外力介入
疑住嘉義縣民雄鄉8旬老翁12日在溪口鄉1處偏僻工寮木材火堆中被燒死，檢警相驗無外力介入，初判意外。由於屍體碳化，已採驗DNA（去氧核糖核酸）確認身分，結果還未出爐。
警方今天表示，張姓男子12日上午到工寮拿取噴灑農藥器具，發現工寮空地有火在燒木製床架，趨前發現父親趴在火堆中，立即提水滅火並通報119。
消防人員到場，老翁已死亡，對死者趴火堆中感到怪異。
警方說，工寮為老翁兒子處理木材加工處所，老翁11日告知兒子隔天要去工寮整理環境，約12日清晨駕車出門。
警方表示，老翁近日無異狀，只是行動較緩慢，研判整理環境燃燒廢棄木材時，疑跌倒未及時爬起嗆昏，加上地處偏僻，未第一時間被發現搶救，但事故原因須待DNA結果出爐後進一步調查釐清。
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