金門623年古蹟「陳顯墓」遭破壞！警清查監視器跨海逮盜墓嫌犯

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」，於今年清明連假期間遭人盜掘破壞，陳氏族人本月6日前往祭祖時發現墓塚遭挖掘，震驚不已，也引發地方高度關注。警方隨即成立專案小組展開追查，並在案發後不到10天內鎖定李姓嫌犯，並跨海赴台將李嫌拘提到案。

警方表示，案發後金門縣警察局長黃壬聰立即指示刑事警察大隊與金湖分局組成專案小組全面清查，金門縣長陳福海及金門地檢署檢察長趙燕利高度重視，陳福海隔日前往現場關心，趙燕利亦指派檢察官徐子涵指揮偵辦。

專案小組除進行現場勘查、採證外，並調閱數月來周邊路口監視器影像逐一過濾，比對可疑人車動線，經交叉分析後鎖定一名李姓男子涉有重嫌，警方掌握行蹤後，於本月14日清晨計畫搭機赴台執行拘提，因受濃霧影響航班延誤，直到當日晚間才順利抵達，並於昨日上午8時在彰化將李嫌拘捕到案，查扣探針、洛陽鏟與金門古墓介紹等盜掘工具。

李嫌對犯行坦承不諱，全案依刑法發掘墳墓及違反文化資產保存法等罪嫌，移送福建金門地方檢察署偵辦。

據了解，李姓嫌犯沒有前科，也不是外傳的工人，疑似本身對古墓有所研究，約在2、3月間就跨海到周邊勘查，發現周邊人煙罕至，之後才進行挖掘破壞打算盜墓，他疑似用鐵鏟破除墓龜表層花崗石片，向下挖掘，由於整個墓塚結構由上往下分別為覆土層、三合土層、紅土層、含糯米的三合土層，因含糯米的三合土層質地堅硬，無法挖破，才放棄挖掘。

一名陳姓宗親表示，陳顯墓歷經數百年風雨，是地方重要歷史象徵，「清明節原本是慎終追遠的日子，看到祖墳被挖，真的很心痛，也覺得被冒犯」。他直言，不僅是家族情感受創，更是對金門文化資產的傷害。呼籲政府應加強巡查與監視設備，並建立更完善的文化資產防護機制，避免類似事件再度發生。

警方指出，本案能在短時間內偵破，仰賴縝密蒐證與跨縣市合作，展現維護文化資產與地方治安的決心。金湖分局長黃智銘表示，對於任何到金門犯罪者，本局一定會秉持除惡務盡之態度，全力查緝，絕不寬貸，也呼籲民眾勿以身試法。

警方提醒金門鄉親，地區仍保留有許多歷史古蹟、古墓或古厝，可能為不法之徒覬覦古物而成為盜竊的目標，請鄉親們要有防竊意識，不定時、經常性巡視或加裝防竊設備，也希望能發揮鄰里街坊互助精神，如發現可疑人、事、物或犯罪行為請立即報警以杜不法。

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」，於今年清明連假期間遭人盜掘破壞，警方隨即成立專案小組展開追查，並在案發後不到10天內鎖定李姓嫌犯，並跨海赴台將人拘提到案。圖／民眾提供

警方在李姓嫌犯家中還查到金門古墓的相關書籍，疑為工具書。圖／警方提供