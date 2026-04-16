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影／國道1號五股交流道火燒車 客貨車燒剩骨架

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷，但造成後方回堵至市區道路。

據了解，50歲洪姓男子駕駛客貨車剛進入五股交流道沒多久，就發現車輛後方冒煙，趕緊向右停靠路肩下車查看，但火勢迅速擴大至全面燃燒。國道警方巡邏經過發現，隨即管制封閉外側車道及路肩，消防車隨後抵達搶救。

這起事故造成五股交流道回堵至平面道路，火勢撲滅後，沒有人受傷，也未波及其他人車，詳細起火原因仍待鑑識調查。國道警方提醒用路人，行駛中發現車輛異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。

若無法滑離車道，應啟動危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或其他相對安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能報案求援。

國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝

國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝

國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷。記者林昭彰／翻攝

國道 車道

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