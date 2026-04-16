不爽被瞅一眼！惡男超商前推倒路人搶皮夾 50分鐘後落網

桃園楊男去年8月某晚，不滿獨坐慈湖路某超商前的陌生林男看了他一眼，竟上前推倒林男，壓制對方四肢後，搶走裝有732元的皮夾後逃逸，大溪警分局據報，調閱監視器確認犯嫌身分，隨即展開地毯式搜索，於2公里外另家超商逮到他，桃園地檢署依強盜罪偵結起訴。

起訴內容指出，家住大溪區的33歲楊姓男子，與林姓被害男子原本互不相識，2025年8月13日晚間7時50分，楊男行經大溪區慈湖路某連鎖超商美人魚門市前，見獨自坐在超商外座位區的林男朝他看了一眼，竟心生不滿。

竟衝上前將林男推倒在地，徒手壓制林男四肢，讓對方無法反抗，隨即強行奪走林男裝有732元的皮夾逃逸；楊男施暴的過程中，林男因劇烈掙扎、反抗造成手腕受有擦挫傷，不過，林男對此未提出傷害告訴。

大溪警方一接獲林男報案，立刻調閱案發現場及周邊監視器畫面，迅速掌握楊男的身影與逃逸方向展開攔截圍捕，並於當晚8時40分在2公里外，復興路1號另家超商的大溪慈湖店內將楊男查獲到案，當場起出遭搶皮夾及現金，全數發還被害林男，警詢後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

檢察官認為，楊男僅因細故就以強暴方式壓制被害人並奪取財物，行為已符合刑法第328條第1項強盜罪構成要件，犯罪事證明確，依法提起公訴，後續將由桃園地方法院依法審理，釐清刑責。