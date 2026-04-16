聽新聞
0:00 / 0:00
不滿被擋路！松山車站大廳男朝陌生女揮拳...遭警逮捕
年約40歲的李姓男子平常在松山車站附近遊蕩，昨天行經松山車站地下一樓大廳，不滿鄭姓女子跟他交叉碰頭、擋住他去路，直接出拳攻擊，犯案後若無其事離去，女子受傷在現場民眾協助下報警，警方調閱監視器畫面，立刻辨識出是當地問題人口李男，循線在附近逮捕移送法辦。
受害女子事後在社群軟體發文稱，「回家走在車站大廳，居然被陌生男性揮拳尻頭」、「後來去報案調監視器，那位男性原本是迎面走在我斜前方，特地快速轉彎過來大力揮拳打我的額頭」、「想想真的好危險，如果不是拳頭，是有武器的話呢，有夠危險」。
鐵路警方指出，15日晚上9時45分許獲報，松山車站地下一樓大廳，有旅客遭男子揮拳挑釁，員警立即到場依傷害現行犯將該名男子逮捕，全案調查後移送台北地檢署偵辦。
據了解，李男精神狀況平時就不穩定，由於常出沒在松山車站，巡邏員警對他「有印象」，因此犯案後立刻就認出他。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。