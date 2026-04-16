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不滿被擋路！松山車站大廳男朝陌生女揮拳...遭警逮捕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

年約40歲的李姓男子平常在松山車站附近遊蕩，昨天行經松山車站地下一樓大廳，不滿鄭姓女子跟他交叉碰頭、擋住他去路，直接出拳攻擊，犯案後若無其事離去，女子受傷在現場民眾協助下報警，警方調閱監視器畫面，立刻辨識出是當地問題人口李男，循線在附近逮捕移送法辦。

受害女子事後在社群軟體發文稱，「回家走在車站大廳，居然被陌生男性揮拳尻頭」、「後來去報案調監視器，那位男性原本是迎面走在我斜前方，特地快速轉彎過來大力揮拳打我的額頭」、「想想真的好危險，如果不是拳頭，是有武器的話呢，有夠危險」。

鐵路警方指出，15日晚上9時45分許獲報，松山車站地下一樓大廳，有旅客遭男子揮拳挑釁，員警立即到場依傷害現行犯將該名男子逮捕，全案調查後移送台北地檢署偵辦。

據了解，李男精神狀況平時就不穩定，由於常出沒在松山車站，巡邏員警對他「有印象」，因此犯案後立刻就認出他。

松山車站昨天發生揮拳攻擊事件，鐵路警方獲報趕抵，依現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝
松山車站昨天發生揮拳攻擊事件，鐵路警方獲報趕抵，依現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝

監視器 北市

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