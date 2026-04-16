涉持菜刀逛大街嚇人 苗警迅速帶回管束強制就醫

50歲劉姓男子昨天下午涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫，全案依恐嚇公眾罪嫌進一步處理中。

附近居民心有餘悸，表示一名毒品人口去年12月涉嫌持長柄鐮刀隨機進入美髮店傷人，後來躲進同一間便利商店被逮，昨天又發生類似案件，臉書社團PO文，造成人心惶惶，還好警方迅速逮人。

苗栗警察分局昨天下午3點10分許獲報，劉男子疑似精神恍惚持菜刀在為公路一家便利商店前閒晃，引起民眾恐慌，立即調派北苗派出所員警及優勢警力到場查處，隨即在距離約500公尺的中華路尋獲劉，帶回派出所查處，通報心理健康中心指派社工到場協助，經醫師精神鑑定強制就醫。

警方調查，劉男是列管竊盜人口，租住在便利商店附近，昨天下午用廣告單包覆菜刀遊走，有民眾發現露出的刀尖，劉並沒有持刀揮舞或攻擊，但路人恐慌紛紛報案，社團還傳出劉前幾天還企圖強借手機，與附近店家發生爭執，並指控涉嫌竊盜等。

苗栗警分局依恐嚇公眾罪嫌進一步處理中，警方也提醒民眾，如遇突發危安狀況，應遠離案發現場並及時向警方報案，以維護自身及公眾安全。

50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供

50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供

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