快訊

疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

涉持菜刀逛大街嚇人 苗警迅速帶回管束強制就醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

50歲劉姓男子昨天下午涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫，全案依恐嚇公眾罪嫌進一步處理中。

附近居民心有餘悸，表示一名毒品人口去年12月涉嫌持長柄鐮刀隨機進入美髮店傷人，後來躲進同一間便利商店被逮，昨天又發生類似案件，臉書社團PO文，造成人心惶惶，還好警方迅速逮人。

苗栗警察分局昨天下午3點10分許獲報，劉男子疑似精神恍惚持菜刀在為公路一家便利商店前閒晃，引起民眾恐慌，立即調派北苗派出所員警及優勢警力到場查處，隨即在距離約500公尺的中華路尋獲劉，帶回派出所查處，通報心理健康中心指派社工到場協助，經醫師精神鑑定強制就醫。

警方調查，劉男是列管竊盜人口，租住在便利商店附近，昨天下午用廣告單包覆菜刀遊走，有民眾發現露出的刀尖，劉並沒有持刀揮舞或攻擊，但路人恐慌紛紛報案，社團還傳出劉前幾天還企圖強借手機，與附近店家發生爭執，並指控涉嫌竊盜等。

苗栗警分局依恐嚇公眾罪嫌進一步處理中，警方也提醒民眾，如遇突發危安狀況，應遠離案發現場並及時向警方報案，以維護自身及公眾安全。

50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供
50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供

50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供
50歲劉姓男子昨天涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫。圖／苗栗警察分局提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

恐嚇 便利商店 苗栗市

延伸閱讀

警匪追逐花蓮夜晚不平靜 男子持刀拒檢駕車逃百公里落網

毒男縱火燒4車並持刀搶劫超商 檢方求刑12年10月

中壢老婦頻問路人「認識我女兒嗎？」 暖警及時伸援

高雄摩鐵爆衝突！藏毒男掛彩送醫3男女傷人被捕

相關新聞

金門623年古蹟「陳顯墓」遭破壞！警清查監視器跨海逮盜墓嫌犯

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」，於今年清明連假期間遭人盜掘破壞，陳氏族人本月6日前往祭祖時發現墓塚遭挖掘，震驚不已，也引發地方高度關注。警方隨即成立專案小組展開追查，並在案發後不到10天內鎖定李姓嫌犯，並跨海赴台將李嫌拘提到案。

影／國道1號五股交流道火燒車 客貨車燒剩骨架

國道1號五股交流道南向入口匝道今天中午12時53分左右發生火燒車，1輛客貨車行駛中冒煙緊急停靠路肩隨即起火燃燒，消防局獲報派遣人車趕抵滅火，沒有人員受傷，但造成後方回堵至市區道路。

不爽被瞅一眼！惡男超商前推倒路人搶皮夾 50分鐘後落網

桃園楊男去年8月某晚，不滿獨坐慈湖路某超商前的陌生林男看了他一眼，竟上前推倒林男，壓制對方四肢後，搶走裝有732元的皮夾後逃逸，大溪警分局據報，調閱監視器確認犯嫌身分，隨即展開地毯式搜索，於2公里外另家超商逮到他，桃園地檢署依強盜罪偵結起訴。

不滿被擋路！松山車站大廳男朝陌生女揮拳...遭警逮捕

年約40歲的李姓男子平常在松山車站附近遊蕩，昨天行經松山車站地下一樓大廳，不滿鄭姓女子跟他交叉碰頭、擋住他去路，直接出拳攻擊，犯案後若無其事離去，女子受傷在現場民眾協助下報警，警方調閱監視器畫面，立刻辨識出是當地問題人口李男，循線在附近逮捕移送法辦。

涉持菜刀逛大街嚇人 苗警迅速帶回管束強制就醫

50歲劉姓男子昨天下午涉嫌持菜刀在苗栗市為公路一家便利商店前逛大街，引起居民恐慌，警方據報迅速尋獲管束，送鑑定強制就醫，全案依恐嚇公眾罪嫌進一步處理中。

7旬婦無照騎車自撞摔入水溝 只關心機車遭先生喝斥「要車不要命」

今日上午屏東縣萬丹鄉一名71歲婦人騎機車行經下廍路段時，自撞路旁的石墩摔入水溝，滿頭是血。路人報案後，救護車到時她不願上車，只關心自己的機車還在水溝中。此時剛好她先生騎車經過，發現是他太太，喝斥她「命比機車更重要」，婦人才上了救護車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。