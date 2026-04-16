7旬婦無照騎車自撞摔入水溝 只關心機車遭先生喝斥「要車不要命」

今日上午屏東縣萬丹鄉一名71歲婦人騎機車行經下廍路段時，自撞路旁的石墩摔入水溝，滿頭是血。路人報案後，救護車到時她不願上車，只關心自己的機車還在水溝中。此時剛好她先生騎車經過，發現是他太太，喝斥她「命比機車更重要」，婦人才上了救護車。

屏東警分局今上午9時40分許獲報，屏東縣萬丹鄉下廍路段發生交通事故。71歲的吳姓婦人因騎乘機車自撞路邊石墩，連人帶車摔入水溝中，身體多處擦傷，所幸無生命危險，路人見狀先把她救上來並報警。

當救護車到場時，吳婦卻因為機車還掉在水溝中，拒絕上車，並要大家先幫她把機車拉上來。就在眾人一籌莫展時，吳婦先生剛好騎車經過，發現是自己的太太出車禍，連忙下車關心，得知婦人因機車不願上救護車時，氣得大聲喝斥她「要車不要命」，婦人才乖乖上車。

吳婦的酒測值為零，但因無照駕駛，警方依道路交通管理處罰條例開單舉發。警方呼籲，駕駛人上路前務必取得合法駕駛執照。行經鄉間道路或視線不佳路段時，應減速慢行並注意車前狀況，隨時提高警覺，確保安全。

今日上午屏東縣萬丹鄉71歲婦人騎機車行經自撞路旁的石墩摔入水溝，路人警急將她救起。圖／民眾提供