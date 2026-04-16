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警匪追逐花蓮夜晚不平靜 男子持刀拒檢駕車逃百公里落網

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市區昨晚發生警匪追逐，驚動民眾。原來是一名張姓男子租車逾時不還且手機關機，警方獲報後在市區發現，張男不願接受盤查，還拿出刀子揮舞又架在自己脖子上威脅，並駕車逃逸百公里，今天上午在台11線豐濱路段落網，全案將依侵占、公共危險及妨害公務等罪嫌送辦。

據了解，張男14日下午向業者租車，說明租24小時，時間到了卻不見人影，手機也關機，業者報案侵占。昨晚9時許，巡邏員警發現遭侵占的租車出現在市區國興二街路與國聯四路口，立即通報快打部隊攔截圍捕。

警方表示，當時員警上前盤查，但男子突然大聲咆哮，持刀揮舞，還把刀子架在自己脖子上。員警見張男情緒失控，立即以辣椒水制止，並拔槍喝令下車，但男子開車逃逸。

張男當時從市區沿中央路南下，一路開到壽豐鄉鯉魚潭，再沿台9線轉向北上，又跨過花蓮大橋，再走海岸線往南，過程中還與警車發生碰撞，考量用路人及員警安全，警方改變策略，以其他方式追蹤車輛。

花蓮警分局表示，今天上午8時許，經熱心民眾提供情資，在台11線豐濱加油站發現張男蹤影，由鳳林警分局豐濱所員警攔查逮捕。當時張男已經體力不支，車輛已沒油，乖乖配合警方上銬，車上起出刀械及鐵槌各一把，全案將依涉嫌侵占、公共危險及妨害公務罪移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮員警昨晚在市區攔檢租車不還的張姓男子，雙方發生警匪追逐。記者王燕華／翻攝
花蓮員警昨晚在市區攔檢租車不還的張姓男子，雙方發生警匪追逐。記者王燕華／翻攝

花蓮鳳林警分局員警今天上午在台11線豐濱加油站逮捕租車不還還拒捕的張姓男子。記者王燕華／翻攝
花蓮鳳林警分局員警今天上午在台11線豐濱加油站逮捕租車不還還拒捕的張姓男子。記者王燕華／翻攝

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