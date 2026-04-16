影／高雄汽機車車禍起火 女騎士疑闖紅燈釀禍

高雄市三民區金鼎路與中區資源回收廠便道路口，今天發生汽、機車車禍，機車倒地起火，女騎士趕緊閃避才沒遭燒傷。據警方調查，女騎士疑闖紅燈肇事，確實肇事原因由交通大隊釐清。

今天上午7時30分許，警、消獲報金鼎路與中區資源回收廠便道路口發生車禍火警，立即到場處理，發現51歲吳姓婦人手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙。

警方調查，吳婦騎機車沿金鼎路直行，疑似闖紅燈，不巧45歲林姓女子駕駛轎車沿資源回收廠便道路出來，雙方發生碰撞，吳婦人車倒地受傷。吳婦的機車倒地後不久起火燃燒，吳婦趕緊起身閃避，令旁邊停等紅燈的路人看得為她捏把冷汗。

警方指出，吳婦闖紅燈違反道路交通管理處罰條例，可處1800元至5400元罰鍰，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步分析釐清。