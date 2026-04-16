韓姓老婦獨自在路邊徘徊，逢人就問認不認識女兒，中壢警分局獲報到場關心。圖：讀者提供

桃園市中壢區長樂街83巷口日前晚間7時許，有一名年約90歲的韓姓老婦獨自在路邊徘徊，逢人就問認不認識女兒，疑似迷路，熱心路人協助報警後，中壢警分局員警立即到場關心。員警先耐心與老婦溝通，將她帶返派出所安置，隨後透過警政系統確認老婦身分後，聯繫老婦女兒將其接回，化解這場驚魂，家屬非常感謝警方的熱心協助。

文化派出所員警透過警政系統確認老婦身分後，聯繫其女兒將母親接回，家屬非常感謝警方的熱心協助。圖：讀者提供

文化派出所表示，警員凌靖軒、陳千寧，日前執行巡邏勤務時，獲報有名迷途老婦四處張望、無助的眼神引起周邊住戶關注、亟需協助，立即趕赴現場關心處理。經警方了解，老婦因為想前往女兒住處，途中卻一時忘記路線，只能無助地站在路旁見人就問認不認識女兒，周邊民眾未見過這名老婦，於是報案請員警到場。

員警到場後見婦人年事已高，擔心她獨自在外發生危險，先耐心安撫情緒並關懷她的身體狀況，想先將她帶返派出所安置，但沒想到婦人因為擔心被女兒責備，極度不願前往。但在女警持續柔性勸說、細心陪伴下，終於讓婦人卸下心防，願意隨同返所休息。返所後，員警立刻透過警政系統交叉比對，順利確認婦人身分，並立即通知家屬前來帶回。老婦女兒向警方說，她就住在2條巷口旁，媽媽沒有失智症，平常都能順利外出散步來回，未來會多注意媽媽的狀況。感謝警方熱心積極的協助，讓媽媽平安回家。

中壢分局長林鼎泰表示，員警執勤除維護治安與交通外，對於需要協助的民眾也會主動伸出援手，尤其家中如有年長者，家屬平時應多加留意其生活動向，必要時可配戴記載基本資料之手環、聯絡卡或定位裝置，分局偵查隊也可協助辦理指紋捺印，以利走失時警方能迅速查明身分、協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢老婦頻問路人「認識我女兒嗎？」 暖警及時伸援