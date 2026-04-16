天道酬勤！1年沒申請休假 9年分組評核第1 彰警詹進源晉陞巡佐

彰化縣芳苑警分局警員詹進源執行後勤業務，初接業務時長達1年沒申請休假，深入了解各項流程，一連9年獲縣警局分組評核第一名，而他假日帶孩子來加班，分擔妻子照顧另兩名孩子的辛苦，認真工作、愛護妻兒令同事印象深刻。

芳苑警分局今公布詹進源陞任第三組巡佐，分局長黃一航表示，警察工作特殊，後勤業務涵蓋裝備維護、廳舍修繕兩大主要工作，雖沒前線緝捕犯嫌的驚心動魄，卻是維持分局運作最堅實的基石，後勤人員的辛勞往往較不為人知，詹進源民國110年獲得內政部警政署評選全國警察後勤楷模，今年榮陞，正是「天道酬勤」最佳寫照。

詹進源是彰化子弟，就讀警察專科學校畢業即分發到台中服務，2007年調回家鄉的芳苑警分局萬興派出所，2016年底轉任內勤承辦裝備業務。他說，負責管理和維護整個分局的裝備、武器、車輛，跟先前外勤業務內容截然不同，因裝備繁多又數量不少，他必須加倍學習，「剛好」1年沒申請休假清點、歸納、記錄、整理、保養，等到自認上手才稍鬆一口氣。

最讓第三組組長邱明宏印象深刻的是，詹進源常在警察局實施裝檢前的假日，帶幼到辦公室，只見孩子做功課，詹進源則埋首於裝備清潔、盤點與各項文書工作，展現警察在守護公眾與照顧家庭之間的努力與犧牲。

詹進源又說，兩個較年長的孩子就讀國、高中，正值升學關鍵期，小兒子當時小四，他帶到辦公室寫作業、玩益智遊戲，一方面減輕妻子負擔。一方面增進親子感情，小兒子體貼他，從不吵鬧讓他欣慰。