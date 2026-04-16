影／天黑又下雨 電熱水器掉路中 女騎士閃避不及當場「犁田」受傷送醫

新北市林姓女子昨晚騎車行經中和區中正路往板橋方向，因天黑加上下雨天視線不佳，驚見一只電熱水器掉在路中，閃避不及當場連人帶車摔倒受傷，由救護車送醫，警方已調閱路口監視器，追查電熱水器是從何處掉落至馬路上。

新北市消防局昨晚7時許獲報，中和區中正路往板橋方向，剛過中山路交叉路口，有機車騎士倒地受傷，救護人員到場發現林姓女騎士（27歲）雙腳擦挫傷，由救護車送往雙和醫院就醫。

據了解，林女當時騎車由中和區中正酪往板橋方向行駛在外車道，因天色昏暗加上下雨，行車視線不佳，突然驚見一只電熱水器掉落在路中，一時反應不及，場連人帶車摔倒受傷。

林女酒測值為零，轄區中和交通分隊員警依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，並調閱路口監視器，追查電熱水器是從何處掉落至馬路上。

新北市林姓女子昨晚騎車行經中和區中正路往板橋方向，因天黑加上下雨天視線不佳，驚見一只電熱水器掉在路中，閃避不及當場連人帶車摔倒受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

新北市林姓女子昨晚騎車行經中和區中正路往板橋方向，因天黑加上下雨天視線不佳，驚見一只電熱水器掉在路中，閃避不及當場連人帶車摔倒受傷送醫。記者王長鼎／翻攝