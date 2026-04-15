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影／毒駕女下班時間直直衝連撞4車 正面對決分隔島才停下

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

今天下午4時許，台南市警察局獲報，南區中華南路及明興路口發生交通事故，轄區第六警分局鹽埕派出所立即派員趕往；經查竟是40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，所幸並無生命危險，警方將邱女逮捕，依法送辦。

鹽埕派出所所長高世賢說明，女子開車自車行經南區明興路與中華南路二段交叉路口，先擦撞路旁一輛車後，再撞擊停等紅燈車輛，直到撞上分隔島後才停車；過程中造成汽、機車受損，其中3名機車騎士擦挫傷，經送醫救護均無生命危險，肇事女駕駛則未受傷。

據了解，3名機車騎士分別為男性64歲、女性36歲與男性30歲，均意識清醒送醫，沒有生命危險；警方發現邱姓女駕駛精神恍惚，經初步篩檢有毒品反應，全案依違反道路交通管理處罰條例予以舉發，並依刑法公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

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40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝
40多歲的邱姓女子毒駕先擦撞路旁轎車，再撞擊3輛停等紅燈機車，造成3名騎士擦挫傷，直到撞上分隔島後才停車。記者袁志豪／翻攝

台南 機車騎士 毒駕 車禍

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