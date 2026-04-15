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南投埔里男涉毆女致死遭收押 解剖釐清死因

中央社／ 南投縣15日電

南投地檢署10日獲報埔里鎮劉男對黃姓女友施暴致重傷就醫，拘提劉男到案後聲請羈押獲准，黃女13日傷重不治，檢方會同法醫師今天解剖，發現死者全身多處傷勢，持續釐清死因。

20多歲劉姓男子與黃姓女友在埔里鎮租屋同居，雙方疑口角，劉男因此毆打黃女，南投地方檢察署今天表示，獲報劉男對黃女施暴致重傷就醫後，立即指派檢察官指揮南投縣警察局埔里分局組成專案小組，10日拘提劉男到案，檢察官11日向南投地方法院聲請羈押獲准。

南投地檢署表示，黃女經送醫急救於13日傷重死亡，承辦檢察官14日相驗遺體、今天上午解剖鑑定，持續積極調查蒐集事證，以釐清確切死因及案情；據了解，相驗、解剖發現黃女全身有多處傷勢，包含顱內出血。

南投地檢署表示，檢察長周士榆獲知此案，立即指示聯繫犯罪被害人保護協會台灣南投分會同步啟動關懷機制，遺體相驗、解剖過程一路相伴死者家屬，並於昨天偕同犯保南投分會主任委員吳明賢慰問死者家屬；檢方表示，結合南投犯保提供死者家屬全面性及支持性服務。

檢警初步調查，劉男與黃女交往多年，雙方有工作，在埔里鎮租屋同居，劉男僅透露因口角而動手，但檢警懷疑說詞有所保留；黃女父親於相驗時透露，不曾聽聞女兒遭男友毆打，對於女兒遇害非常難過，更痛哭表示，母親過世不到1年，想不到又發生這種事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

檢察官 埔里 南投縣

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