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疑未註冊輕航機墜落「直插虎尾田中央」 駕駛傷勢曝光送醫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮今天傍晚發生一起輕航機墜落事故，救護人員趕抵時，駕駛已自行脫困，後續送醫治療，該輕航機疑似未依規定註冊，警方將通知主管機關調查，是否違法將依法查處。

雲林縣消防局今天下午4時多獲報，指有輕航機墜落虎尾墾地農場一帶，消防人員到場時，余姓駕駛已自行脫困，經救護人員評估，52歲余姓男子自約6公尺高度墜落，臉部有約2公分撕裂傷、髖關節疼痛，所幸意識清醒。隨後由救護車送往若瑟醫院治療。

事故地點位於虎尾墾地農場一帶，該架機型為Storch（鸛鳥）的超輕型載具，疑似未依規定註冊，現場可見機體倒插農田，部分殘骸散落四周，警方已封鎖現場，將通知民航局及相關單位到場調查，以釐清墜落原因，及是否涉及違反「民用航空法」，將一併依法查處。

雲林縣虎為鎮今傍晚發生一起輕航機墜落事故。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎為鎮今傍晚發生一起輕航機墜落事故。記者陳雅玲／翻攝

民航局 輕航機 雲林

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