疑未註冊輕航機墜落「直插虎尾田中央」 駕駛傷勢曝光送醫

60歲林姓男子今天在台北市中山區松江路一棟民宅2樓施作防水工程，孰料施工到一半，突然沒有生命跡象倒在2樓露台，住戶發現異狀嚇得報警，警、消獲報趕抵協助送馬偕醫院搶救，現場留有水電工的線纜等工具，一度懷疑他觸電，但救護員初判林男身上沒有觸電傷勢，細節還要再釐清。

2026-04-15 17:29