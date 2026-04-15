疑路口未禮讓 花蓮鳳林機車雙載撞曳引車釀2死

花蓮縣鳳林鎮榮開路與兆豐路口今天下午發生死亡車禍，一輛機車疑似未禮讓右方來車，與曳引車發生碰撞，機車雙載兩名男子重傷送醫，經搶救後仍宣告不治，詳細肇因仍待警方進一步調查釐清。

警方表示，今天下午接近2時接獲報案，指該路口發生機車與曳引車碰撞事故，消防局救護人員趕抵現場時，發現機車騎士65歲李姓男子及75歲侯姓乘客均傷勢嚴重、意識不清，隨即施以CPR等急救措施，並分別送往花蓮慈濟醫院及鳳林榮民醫院搶救。

經院方約1小時全力急救後，兩人仍因傷重宣告不治，曳引車由36歲王姓男子駕駛，事故中未受傷，警方現場對王男實施酒測，結果為0，排除酒駕情形；李姓機車騎士則需報請花蓮地檢署核發鑑定許可，確認是否涉及酒駕。

警方初步調查指出，李男騎乘機車載著侯男，沿兆豐路由北往南行駛，王男駕駛曳引車則沿榮開路由西往東行駛，雙方於無號誌路口發生碰撞，研判機車疑未依規定暫停並禮讓右方來車；曳引車部分則疑未注意車前狀況、未減速慢行或做好隨時停車準備。

目前警方已查扣曳引車行車紀錄器等相關證據，將作為後續事故研判依據，並報請檢警與法醫相驗，以進一步釐清事故發生原因及責任歸屬。

花蓮縣鳳林鎮榮開路與兆豐路口一輛機車與曳引車發生碰撞，機車雙載兩名男子重傷送醫宣告不治。圖／民眾提供

花蓮縣鳳林鎮榮開路與兆豐路口一輛機車與曳引車發生碰撞，機車雙載兩名男子重傷送醫宣告不治。圖／民眾提供

花蓮縣鳳林鎮榮開路與兆豐路口一輛機車與曳引車發生碰撞，機車雙載兩名男子重傷送醫宣告不治。圖／民眾提供