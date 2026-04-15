北市6旬水電工突倒地送醫亡 台電排除觸電、家屬曝心臟病史

60歲林姓男子今天在北市中山區一棟民宅2樓露台施作防水工程，突因不明原因倒地，當場失去呼吸心跳，警、消獲報緊急送馬偕醫院搶救，不幸仍宣告不治。現場遺留線纜等器材，一度懷疑是觸電，但台電檢測已排除漏電，家屬事後透露林男心臟狀況不好且曾裝支架，確切死因待檢察官相驗釐清。

據了解，林姓男子平日是透過網路平台「接單」承攬修繕工作，今天他獨自前往松江路某民宅施作防水工程，期間有住戶發現他倒在陽台一動也不動，立刻報警。

警、消今天下午3點多趕抵現場，林男已沒有呼吸心跳，施工現場留有水電工具與電纜，救護人員以為是漏電，但初步檢視林男肢體外觀，未發現觸電傷勢，隨後通報台電人員到場檢測，確認無漏電。

家屬向警方表示，林男生前患有心臟病史，曾置入支架治療，警方事後依規定報請檢察官相驗，釐清確切死因。