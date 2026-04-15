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影／成大生騎車遭撞飛…獨子慘死父母悲慟欲絕 目擊者曝路口危險陷阱

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

22歲國立成功大學台灣文學系莊姓男大生昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的多元計程車發生碰撞；莊直接飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。

台南市警第二分局交通分隊小隊長謝進雄說明，昨天1名男子駕駛營業用小客車沿成功路東向西左轉中成路時，與對向成功路西向東直行機車發生碰撞，導致雙方車輛受損，汽車駕駛人雙腳擦傷，騎士重傷送成大醫院急救；經確認雙方均無酒駕，詳細肇事原因尚待調查釐清。

據了解，死者為成大台文系莊姓男大生，是家中獨子，台南一中畢業後考上成大，家屬接獲警方通知，焦急趕往醫院，卻是白髮人送黑髮人；面對突如其來的變故，父母製作筆錄時悲慟欲絕，但對死因沒有特別意見，檢警會同法醫相驗後，已將遺體發還家屬處理後續事宜。

從現場監視器影像可見，兩車發生猛烈碰撞後，莊當場拋飛約1公尺高，因受劇烈撞擊並重摔路面，送醫傷重不治；莊的機車嚴重毀損，零件散落一地，現場一片狼藉。經調閱監視器影像還原經過，初步研判，肇因可能與轉彎車未禮讓直行車及直行車未減速有關。

警方指出，本案是成功路、中成路口今年第一起死亡車禍，分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛，明天會再與交通局共同會勘，共同擬定避免再發生死亡車禍對策；呼籲駕駛行經十字路口，務必減速慢行，轉彎時，應注意路口狀況。

網友s0924194142昨天下午4時許將事發經過影片放上Threads指出，大家真的不要騎太快啦，連反應的時間都沒有；網友紛紛留言討論白車轎車有錯，但是機車過路口都不減速真的搖頭、汽車看不到有沒有車直接轉，機車以為直線無敵、路口，所有車輛都要減速。

目擊民眾表示，當時聽到很大聲「碰」的一聲，機車騎士就倒在地上了，這個十字路口車流量很大，很常發生車禍；他認為除了民眾不遵守交通規則，常常直接闖以外，還有路口有死角，轉彎車有時看不到對面，以及二個紅綠燈變換時間太接近，民眾常以為已經是綠燈而開過去。

莊姓男大生飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝
莊姓男大生飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝

轄區第二警分局分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛。記者袁志豪／翻攝
轄區第二警分局分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛。記者袁志豪／翻攝

莊姓男大生撞車後，飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝
莊姓男大生撞車後，飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝

莊姓男大生飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝
莊姓男大生飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。記者袁志豪／翻攝

轄區第二警分局分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛。記者袁志豪／翻攝
轄區第二警分局分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛。記者袁志豪／翻攝

成大 機車 車禍

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