影／成大生騎車遭撞飛…獨子慘死父母悲慟欲絕 目擊者曝路口危險陷阱
22歲國立成功大學台灣文學系莊姓男大生昨天上午10時許騎車行經成功路西向東直行，在經過中成路口時，與對向成功路東向西左轉、26歲林姓男子駕駛的多元計程車發生碰撞；莊直接飛越車輛重摔到地面，傷重不治身亡，他是家中獨子，檢警今天完成相驗，已發還遺體。
台南市警第二分局交通分隊小隊長謝進雄說明，昨天1名男子駕駛營業用小客車沿成功路東向西左轉中成路時，與對向成功路西向東直行機車發生碰撞，導致雙方車輛受損，汽車駕駛人雙腳擦傷，騎士重傷送成大醫院急救；經確認雙方均無酒駕，詳細肇事原因尚待調查釐清。
據了解，死者為成大台文系莊姓男大生，是家中獨子，台南一中畢業後考上成大，家屬接獲警方通知，焦急趕往醫院，卻是白髮人送黑髮人；面對突如其來的變故，父母製作筆錄時悲慟欲絕，但對死因沒有特別意見，檢警會同法醫相驗後，已將遺體發還家屬處理後續事宜。
從現場監視器影像可見，兩車發生猛烈碰撞後，莊當場拋飛約1公尺高，因受劇烈撞擊並重摔路面，送醫傷重不治；莊的機車嚴重毀損，零件散落一地，現場一片狼藉。經調閱監視器影像還原經過，初步研判，肇因可能與轉彎車未禮讓直行車及直行車未減速有關。
警方指出，本案是成功路、中成路口今年第一起死亡車禍，分局長施衣峯今天會同交通組長江俊億及相關幹部到場會勘，初步將加強取締超速、違規左轉等車輛，明天會再與交通局共同會勘，共同擬定避免再發生死亡車禍對策；呼籲駕駛行經十字路口，務必減速慢行，轉彎時，應注意路口狀況。
網友s0924194142昨天下午4時許將事發經過影片放上Threads指出，大家真的不要騎太快啦，連反應的時間都沒有；網友紛紛留言討論白車轎車有錯，但是機車過路口都不減速真的搖頭、汽車看不到有沒有車直接轉，機車以為直線無敵、路口，所有車輛都要減速。
目擊民眾表示，當時聽到很大聲「碰」的一聲，機車騎士就倒在地上了，這個十字路口車流量很大，很常發生車禍；他認為除了民眾不遵守交通規則，常常直接闖以外，還有路口有死角，轉彎車有時看不到對面，以及二個紅綠燈變換時間太接近，民眾常以為已經是綠燈而開過去。
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